Wednesday, 04 October 2023 10:41 GMT

حقيقة تصريح مدرب الفيصلي المتعلق بـالدفع الرباعي

10/4/2023 2:31:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






أخبار النجوم- ضجت مواصل التواصل الاجتماعي، وخاصة العائدة لجمهور النادي الفيصلي، بالانتقادات الموجهة للمدرب العام للفريق التونسي وسيم معلى، على خلفية ما تم تداوله حول حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الخسارة أمام الشارقة، والذي شبه فيه الشارقة بسيارة الدفع الرباعي التي لا يقوى فريق بسيارة صغيرة على مقاومتها، حيث انتقد الجمهور هذه التصريحات، على اعتبار أن المدرب أراد تشبيه الفيصلي بالسيارة الصغيرة.
مقرب من المدرب وأحد الحاضرين للمؤتمر الصحفي، أشار في تصريح لـ"الغد" إلى أن تصريح معلى فهم بطريقة خاطئة؛ حيث قصد المدرب بالتصريحات مهاجم فريق الشارقة المالي موسى مالينغا، الذي كان يتحرك كالبلدوزر في الملعب دون أن ينجح أحد من لاعبي الفيصلي بإيقافه، ليشبهه بسيارة الدفع الرباعي التي تتصف بالقوة والسرعة التي عذبت الفيصلي ولاعبيه، وسجل هدف الفوز الوحيد.
المتحدث بين أن معلى تفاجأ بالهجمة عليه بعد هذا التصريح، مؤكدا أنه كان يتحدث مطولا مع لاعبي الفيصلي عن تاريخ هذا النادي العريق منذ العام 1932 وحتى الآن وما حققه من إنجازات.

MENAFN04102023000072011014ID1107189741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث