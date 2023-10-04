Wednesday, 04 October 2023 10:41 GMT

العودات: بلدية السرو جادة في النهضة بالخدمات المقدمة

10/4/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أشاد مواطنون في منطقة بلدية السرو بلواء بني كنانة بمحافظة اربد بأداء رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات.

وقال مواطنون إن البلدية في عهد الرئيس العودات شهدت نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة.

وتنفذ بلدية السرو في معظم مناطقها خطة لتزفيت أكبر قدر ممكن من الشوارع التابعة لها، وصيانة عدد كبير من الطرق وتوسعتها، وازالة الاعتداءات.

من جهته قال رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات ان البلدية جادة في النهضة بالخدمات المقدمة وخاصة أعمال التعبيد ومعالجة اختلالات تصريف مياه الأمطار، والنظافة العامة، والصورة الجمالية للقرى، واعداً المواطنين بأن يلحظوا هذا الأمر خلال الفترات القادمة.

MENAFN04102023000072011014ID1107189738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث