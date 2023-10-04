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مدير مستشفى أبو عبيدة: جميع طالبات حادثة الاختناق غادرن وحالتهن جيدة

10/4/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






أكد مدير مستشفى أبو عبيده الحكومي الدكتور مؤيد الشكور، أن المستشفى لم يستقبل أي حالات أخرى من حادثه الاختناق الذي أصيب بها طالبات مدرسة الكريمة، اثر استنشاق ماده كبرتية.
وأضاف الشكور أن جميع الحالات غادرت المستشفى، والطالبات بحالة جيدة بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهن.
في ذات الوقت أكد مصدر تربوي أن تم تشكيل لجنه تربويه وتم التأكد من عدم وجود أي أضرار قد توثر على الطالبات، موكدا إلى أن غدا تبدأ الدراسة كما المعتاد.

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