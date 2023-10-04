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العلوم والتكنولوجيا تفوز بمسابقة المباني المهيأة لذوي الإعاقة

10/4/2023 2:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور سمو الأميرة دينا مرعد، تم إطلاق نتائج "جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة" في دورتها الأولى للعام 2023 في حفل خاص بعمان حضره عدد من الوزراء والأعيان والسفراء والعديد من الجهات المشاركة في الجائزة.

وفاز مبنى المكتبة المئوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالمسابقة عن الفئة الفضية، وذلك بمنافسة 86 مبنى تابعا لمؤسسات ودوائر حكومية، القطاع الخاص أو مؤسسات تطوعية.

وحسب معايير جائزة المباني المهيأة، التي أطلقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مطلع عام 2022، يعد مبنى المكتبة المئوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية من أكثر المباني المهيأة في المملكة من حيث معايير ومتطلبات إمكانية الوصول للمكان والحصول على الخدمات والوصول للمعلومات كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة والصادرة عن وزارة الأشغال العامة 2018.

وفي إطار اهتمام جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وبتوجيهات من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم، هيّأت طواقم الجامعة مبنى المكتبة المئوية وأجرت العديد من التعديلات على مواقف ومداخل ومرافق وخدمات المكتبة لتناسب جميع رواد المكتبة من ذوي الإعاقة ومن غيرهم.

وعبر السالم عن اعتزازه بالجائزة التي توثق جهود الجامعة ومسؤوليتها المجتمعية في المساهمة بتنفيذ بنود القانون الأردني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدَّا بالتعاون الوثيق والمثمر بين الجامعة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال إن حصول الجامعة على هذه الجائزة ما هو إلا تأكيد على صحة النهج الذي تنتهجه الجامعة باهتمامها في قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ ثقافة العدالة وتكافؤ الفرص واحترام التنوع والاختلاف في القدرات.

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