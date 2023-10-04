ضبط اعتداءات على خط ناقل الكريدور المزود لمحافظات الشمال لتعبئة صهاريج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه بالتنسيق مع المنسق الامني عن ضبط اعتداءات ضخمة على خط ناقل تجميع ابار الكريدور قطر 400 ملم المزود لخزان المياه الرئيسي ومنه الى محافظات الشمال الأربعة وبطريقة غير مشروعة ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات تعبئة صهاريج مخالفة.
وبالتفاصيل بينت الوزارة/ سلطة المياه انه وضمن الحملة التي تنفذها وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه تم ضبط 3 اعتداءات كبيرة لتعبئة الصهاريج المخالفة من خلال تركيب عدة فتحات على الخط الناقل، حيث تم فصل هذه الاعتداءات واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق بالامر وضبط الجناة وتحويلهم للجهات المختصة .
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