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إعلان توفر مقاعد على البرنامج الموازي في البلقاء التطبيقية

10/4/2023 2:29:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية عن توفر مقاعد شواغر على البرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس في التخصصات المرفقة، حيث تم تفعيل طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي.

وأوضح أنه على جميع الطلبة الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق على هذه التخصصات الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني/ بوابة القبولات/ بوابة قبولات البكالوريوس لتقديم طلب الالتحاق، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2023 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 5/10/2023، أو من خلال الرابط التالي:



وتاليا التخصصات المتاحة على البرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس:

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