خدمة Boomi Pay-As-You-Go متاحة الآن في AWS Marketplace

‏(BUSINESS WIRE )-‏-أعلنت شركة BoomiTM ، الشركة الرائدة في مجال الاتصال الذكي والأتمتة، اليوم أن خدمة Boomi Pay-As-You-Go ، وهي نسخة ذاتية الخدمة من منصة Boomi ، متاحة الآن في AWS Marketplace ، وهو كتالوج رقمي يحتوي على الآلاف من قوائم البرامج من بائعي البرامج المستقلين التي تسهل العثور على البرامج التي تعمل على Amazon Web Services (AWS) واختبارها وشراءها ونشرها.

مع رسوم شهرية قياسية وتسعير قائم على الاستخدام، تمنح Boomi Pay - As - You - Go عملاء AWS حق الوصول الكامل وحرية استكشاف جميع خدمات منصة Boomi الحائزة على جوائز دون الحاجة إلى اشتراكات سنوية أو عقود طويلة الأجل. تشمل الخدمات داخل Boomi Pay - As - You - Go ما يلي: التكامل، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات، ومركز البيانات الرئيسي، والتدفق، وإدارة B2B/EDI، وبث الأحداث.

كخيار منخفض التكلفة ومنخفض المخاطر للمطورين، يتمتع عملاء AWS الآن بفرصة لتسريع مبادرات التحول الرقمي الخاصة بهم من خلال دمج وأتمتة البيانات والتطبيقات والعمليات والمزيد بسهولة، مع تحقيق المزيد من التوفير في التكاليف وتقليل الوقت في المشاريع. توفر Boomi Pay - As - You - Go للعملاء حرية الدفع فقط مقابل ما يستخدمونه – وهو حل مثالي للعملاء المبتدئين والمطورين المنفردين الذين لم يتمكنوا في السابق من الاستثمار في العقود السنوية ولكنهم لا يزالون يرغبون في تجربة الفوائد الكاملة لمنصة التكامل كخدمة (iPaaS).

تشمل خدمة Boomi Pay-As-You-Go ما يلي:

اتصالاً قويًا. اتصالاً وتكاملاً وواجهات برمجة تطبيقات ومستخدمين وبيئات غير محدودة.

التكامل . أصبح التكامل أسرع وأسهل من خلال الاستفادة من مكتبة كبيرة من موصلات التطبيقات المبنية مسبقًا وحلول التكامل لبدء عمليات التكامل.

مركز البيانات الرئيسي . قم بتنظيف البيانات ومزامنتها وإثرائها عبر المؤسسة. أنشئ سجلات ذهبية لأي مجال بيانات مفضل لتعزيز البيانات الموثوق بها.

إدارة واجهة برمجة التطبيقات . تصميم واجهات برمجة التطبيقات وتأمينها وإدارتها وتوسيع نطاقها لنشر واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها دون عناء أثناء إدارة الوصول إلى البيانات محليًا أو في السحابة أو على الحافة.

إدارة B2B/EDI . تغيير الطريقة التي تتم بها الأعمال مع الشركاء التجاريين. تبسيط إدارة الشركاء باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تمكن الشركات من الاندماج بسرعة مع الشركاء والموردين والبائعين لزيادة وضوح سلسلة التوريد وكفاءة التداول.

بث الأحداث. إنشاء اتصالات عالية الأداء وقابلة للتطوير وقائمة على الأحداث توفر السرعة وقابلية التوسع اللازمة لدعم حالات استخدام التكامل الأكثر تطلبًا.

قال Ed Macosky، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا: "بالنسبة لعملاء AWS الذين لا يتطلعون إلى الحصول على اشتراكات شهرية وعقود سنوية، فإن Boomi Pay - As - You - Go هو الحل المثالي، خاصة بالنسبة للشركات في المراحل المبكرة أو الاستشارات أو الشركات الصغيرة تقوم بالتطوير الداخلي". "يمكن للعملاء الاتصال بسلاسة بتطبيقاتهم وخدمات AWS مثل Amazon S3 وAmazon SNS وAmazon RDS وAmazon Redshift لتسريع جهود التحول الرقمي، دون التزام تعاقدي مع منصة التكامل. يتمثل جمال هذا النموذج في أنه لا توجد قيود على ما يمكن للعملاء بناؤه أو تشغيله على Boomi Pay - As - You - Go".

يمكن شراء Boomi Pay-As-You-Go مباشرة من AWS Marketplace أو عن طريق الاشتراك في الإصدار التجريبي المجاني من Boomi .

حول شركة Boomi

تهدف شركة Boomi إلى جعل العالم مكانًا أفضل من خلال اتصال الجميع بكل شيء في أي مكان. ومع كونها رائدة منصة التكامل القائمة على السحابة كخدمة (iPaaS)، وهي الآن شركة عالمية رائدة في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) ، تمتلك Boomi أكبر قاعدة عملاء بين بائعي منصة التكامل وشبكة عالمية تضم حوالي 800 شريك – بما في ذلك Accenture وCapgemini وDeloitte وSAP وSnowflake. تتحول المنظمات العالمية إلى منصة Boomiالحائزة على جوائز لاكتشاف البيانات وإدارتها وتنسيقها، مع ربط التطبيقات والعمليات والأشخاص للحصول على نتائج أفضل وأسرع. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

© 2023 Boomi, LP. Boomi والشعار "B" وBoomiverse هي علامات تجارية مملوكة لشركة Boomi أو LP أو الشركات التابعة لها أو الشركات المرتبطة بها. جميع الحقوق محفوظة. قد تكون الأسماء أو العلامات الأخرى علامات تجارية مملوكة لأصحابها.

