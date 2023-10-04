خدمة Boomi Pay-As-You-Go متاحة الآن في AWS Marketplace

‏(BUSINESS WIRE )-‏-أعلنت شركة BoomiTM ، الشركة الرائدة في مجال الاتصال الذكي والأتمتة، اليوم أن خدمة Boomi Pay-As-You-Go ، وهي نسخة ذاتية الخدمة من منصة Boomi ، متاحة الآن في AWS Marketplace ، وهو كتالوج رقمي يحتوي على الآلاف من قوائم البرامج من بائعي البرامج المستقلين التي تسهل العثور على البرامج التي تعمل على Amazon Web Services (AWS) واختبارها وشراءها ونشرها.

مع رسوم شهرية قياسية وتسعير قائم على الاستخدام، تمنح Boomi Pay - As - You - Go عملاء AWS حق الوصول الكامل وحرية استكشاف جميع خدمات منصة Boomi الحائزة على جوائز دون الحاجة إلى اشتراكات سنوية أو عقود طويلة الأجل. تشمل الخدمات داخل Boomi Pay - As - You - Go ما يلي: التكامل، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات، ومركز البيانات الرئيسي، والتدفق، وإدارة B2B/EDI، وبث الأحداث.

كخيار منخفض التكلفة ومنخفض المخاطر للمطورين، يتمتع عملاء AWS الآن بفرصة لتسريع مبادرات التحول الرقمي الخاصة بهم من خلال دمج وأتمتة البيانات والتطبيقات والعمليات والمزيد بسهولة، مع تحقيق المزيد من التوفير في التكاليف وتقليل الوقت في المشاريع. توفر Boomi Pay - As - You - Go للعملاء حرية الدفع فقط مقابل ما يستخدمونه – وهو حل مثالي للعملاء المبتدئين والمطورين المنفردين الذين لم يتمكنوا في السابق من الاستثمار في العقود السنوية ولكنهم لا يزالون يرغبون في تجربة الفوائد الكاملة لمنصة التكامل كخدمة (iPaaS).

تشمل خدمة Boomi Pay-As-You-Go ما يلي:

اتصالاً قويًا. اتصالاً وتكاملاً وواجهات برمجة تطبيقات ومستخدمين وبيئات غير محدودة.

التكامل . أصبح التكامل أسرع وأسهل من خلال الاستفادة من مكتبة كبيرة من موصلات التطبيقات المبنية مسبقًا وحلول التكامل لبدء عمليات التكامل.

مركز البيانات الرئيسي . قم بتنظيف البيانات ومزامنتها وإثرائها عبر المؤسسة. أنشئ سجلات ذهبية لأي مجال بيانات مفضل لتعزيز البيانات الموثوق بها.

إدارة واجهة برمجة التطبيقات . تصميم واجهات برمجة التطبيقات وتأمينها وإدارتها وتوسيع نطاقها لنشر واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها دون عناء أثناء إدارة الوصول إلى البيانات محليًا أو في السحابة أو على الحافة.

إدارة B2B/EDI . تغيير الطريقة التي تتم بها الأعمال مع الشركاء التجاريين. تبسيط إدارة الشركاء باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تمكن الشركات من الاندماج بسرعة مع الشركاء والموردين والبائعين لزيادة وضوح سلسلة التوريد وكفاءة التداول.

بث الأحداث. إنشاء اتصالات عالية الأداء وقابلة للتطوير وقائمة على الأحداث توفر السرعة وقابلية التوسع اللازمة لدعم حالات استخدام التكامل الأكثر تطلبًا.

قال Ed Macosky، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا: "بالنسبة لعملاء AWS الذين لا يتطلعون إلى الحصول على اشتراكات شهرية وعقود سنوية، فإن Boomi Pay - As - You - Go هو الحل المثالي، خاصة بالنسبة للشركات في المراحل المبكرة أو الاستشارات أو الشركات الصغيرة تقوم بالتطوير الداخلي". "يمكن للعملاء الاتصال بسلاسة بتطبيقاتهم وخدمات AWS مثل Amazon S3 وAmazon SNS وAmazon RDS وAmazon Redshift لتسريع جهود التحول الرقمي، دون التزام تعاقدي مع منصة التكامل. يتمثل جمال هذا النموذج في أنه لا توجد قيود على ما يمكن للعملاء بناؤه أو تشغيله على Boomi Pay - As - You - Go".

يمكن شراء Boomi Pay-As-You-Go مباشرة من AWS Marketplace أو عن طريق الاشتراك في الإصدار التجريبي المجاني من Boomi .

موارد إضافية



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حول شركة Boomi

تهدف شركة Boomi إلى جعل العالم مكانًا أفضل من خلال اتصال الجميع بكل شيء في أي مكان. ومع كونها رائدة منصة التكامل القائمة على السحابة كخدمة (iPaaS)، وهي الآن شركة عالمية رائدة في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) ، تمتلك Boomi أكبر قاعدة عملاء بين بائعي منصة التكامل وشبكة عالمية تضم حوالي 800 شريك – بما في ذلك Accenture وCapgemini وDeloitte وSAP وSnowflake. تتحول المنظمات العالمية إلى منصة Boomiالحائزة على جوائز لاكتشاف البيانات وإدارتها وتنسيقها، مع ربط التطبيقات والعمليات والأشخاص للحصول على نتائج أفضل وأسرع. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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