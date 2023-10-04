Boomi تكشف النقاب عن برنامج الشركاء المضمن وتصنيع المعدات الأصلية المُعاد تصميمه لموفري البرامج

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--قامت BoomiTM ، الشركة الرائدة في مجال الاتصال والأتمتة الذكية، في مؤتمرها Silicon Valley Boomi Partner Summit اليوم بتقديم برنامج شركاء Boomi جديد لموفري البرامج، والذي يقدم طريقة سريعة تيسر اقتحام الأسواق مع Boomi، والتفاعل مع العملاء، وتوسيع نطاق الأعمال. يقدم البرنامج الجديد العديد من حزم التكامل التي تم تكوينها مسبقًا والتي تم تصميمها لتسهيل الدخول إلى السوق وتوفير وقت سريع لتحقيق القيمة من أجل الشركاء.
قال Dan McAllister، نائب الرئيس الأول للتحالفات والقنوات العالمية في Boomi: "بينما نبحث باستمرار عن طرق لتقديم خدمة أفضل لشركائنا، يسعدني تقديم برنامج محسّن لمساعدة موفري البرامج على تحقيق قيمة إضافية. ولقد صممنا البرنامج بعناية لمساعدة مقدمي الخدمات في إجراء اتصالات جديدة مع عملائهم، وتقديم عمليات تكامل غير تقليدية وسهلة الاستخدام، مما يمكنهم من تحسين عروضهم بسهولة أكبر زدفع عجلة النمو السريع."
إصدارات Boomi OEM الجديدة
طرحت Boomi العديد من التغييرات المهمة على البرنامج، بما في ذلك ثلاثة خيارات جديدة لعرض OEM والتي تتيح تسليم عمليات التكامل المعدة مسبقًا مباشرة داخل تطبيق أو حل موفري البرامج. ويمكن للشركاء اختيار الإصدار الذي يلبي احتياجاتهم على أفضل نحو. يزيد كل إصدار مجال الانتفاع بـ Boomi Spaces لتزويد العملاء ببوابة خدمة ذاتية مبسطة لتكوين عمليات التكامل، من دون الحاجة إلى خبرة مسبقة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر إصدارات OEM الجديدة للشركاء مستويات متزايدة من الدعم وتخصيص العلامة التجارية، مع تقليل تكاليف التطوير وتحسين كفاءة اقتحام السوق.
قدمت Boomi أيضًا إصدارات الموزع لموفري البرامج الذين يرغبون في تلبية احتياجات التكامل من أجل عملائهم من خلال حل كامل وشامل. من خلال إعادة بيع منصة Boomi ، يستطيع مقدمو الخدمة دمج تطبيقاتهم الخاصة مع أي مكوِّن في بيئات عملائهم، باستخدام أقل قدر ممكن من الوقت والموارد. ومن خلال إصدار الموزع، تقوم Boomi بالمشاركة في البيع مع الشريك وتوفر دعمًا متميزًا للعميل، مما يوفر تجربة تكامل أكثر سلاسة.
ويقول Klaus Haertel،مدير القنوات العالمية والتحالفات في PortaOne: "بفضل شراكتنا الإستراتيجية مع Boomi، تمكنت PortaOne من مساعدة شركة الاتصالات ECN التي يقع مقرها في جنوب إفريقيا على ترقية الطريقة التي يقوم بها نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بها بمزامنة البيانات مع حل PortaBilling الذي طورناه، وتسريع الطريق إلى اقتحام السوق للمشروع بأكمله في شهرين فحسب بدلاً من 6 أشهر. نحن نقدر تركيز Boomi على شركائها ودعمها لهم، ويسعدنا أن نرى تحسينات البرنامج هذه مصممة لجعل الأمر أسرع وأسهل للشركات مثل شركتنا لتحقيق القيمة من خلال منصة Boomi."
باعتبارها شركة SaaS عالمية رائدة في فئتها، تقدم Boomi حلول أتمتة ذكية شاملة تمكن المؤسسات الرقمية الحديثة من تسريع نتائج الأعمال. تخدم الشركة نحو 20 ألف عميل، وتمتلك شبكة عالمية تضم قرابة 800 شريك ، وتعمل مع أكبر موفري الخدمات السحابية الفائقة السرعة.
تم إدراج Boomi مؤخرًا على قائمتي Deloitte Technology Fast 500TM وInc. 5000 باعتبارها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا نموًا وأكثرها ابتكارًا في أمريكا، لذا تم تصنيفها مؤخرًا كشركة رائدة في Gartner® Magic QuadrantTM للتكامل كخدمة (iPaaS)، في جميع أنحاء العالم للمرة التاسعة على التوالي؛ واعتبارها من رواد IDC MarketScape : تقييم الموردين لبرامج وخدمات التكامل السحابي العالمية (iPaaS) لعام 2023 ; ولقد حصلت على لقب Strong Performer فيForrester WaveTM : منصات التكامل كخدمة، الربع الثالث من عام 2023 . حصلت Boomi أيضًا على الجائزة المرموقة تصنيف 5 نجوم لمدة عامين متتاليين في دليل برنامج شركاء CRN، وهي قائمة نهائية لأبرز البرامج من موردي التكنولوجيا الرائدين في الصناعة الذين يقدمون منتجات مبتكرة وخدمات مرنة من خلال قناة تكنولوجيا المعلومات.
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معلومات عن Boomi
تهدف Boomi إلى جعل العالم مكانًا أفضل من خلال ربط كل الناس بكل شيء وفي أي مكان. ولأنها رائدة في مجال منصة التكامل السحابية كخدمة (iPaaS)، وصارت الآن هي شركة رائدة في مجال البرمجيات العالمية كخدمة (SaaS)، تروج Boomi لأكبر قاعدة عملاء بين موردي منصات التكامل وشبكة عالمية تضم ما يقرب من 800 شريك – بما في ذلك Accenture، وCapgemini، وDeloitte، وSAP، وSnowflake. تلجأ المؤسسات العالمية إلى منصة Boomi الحائزة على جوائز لاكتشاف البيانات وإدارتها وتنسيقها، مع ربط التطبيقات والعمليات والأشخاص للحصول على نتائج أفضل وأسرع. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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