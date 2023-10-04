Boomi تكشف النقاب عن برنامج الشركاء المضمن وتصنيع المعدات الأصلية المُعاد تصميمه لموفري البرامج

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--قامت BoomiTM‎ ، الشركة الرائدة في مجال الاتصال والأتمتة الذكية، في مؤتمرها Silicon Valley Boomi Partner Summit اليوم بتقديم برنامج شركاء Boomi جديد لموفري البرامج، والذي يقدم طريقة سريعة تيسر اقتحام الأسواق مع Boomi، والتفاعل مع العملاء، وتوسيع نطاق الأعمال. يقدم البرنامج الجديد العديد من حزم التكامل التي تم تكوينها مسبقًا والتي تم تصميمها لتسهيل الدخول إلى السوق وتوفير وقت سريع لتحقيق القيمة من أجل الشركاء.

قال Dan McAllister، نائب الرئيس الأول للتحالفات والقنوات العالمية في Boomi: "بينما نبحث باستمرار عن طرق لتقديم خدمة أفضل لشركائنا، يسعدني تقديم برنامج محسّن لمساعدة موفري البرامج على تحقيق قيمة إضافية. ولقد صممنا البرنامج بعناية لمساعدة مقدمي الخدمات في إجراء اتصالات جديدة مع عملائهم، وتقديم عمليات تكامل غير تقليدية وسهلة الاستخدام، مما يمكنهم من تحسين عروضهم بسهولة أكبر زدفع عجلة النمو السريع."

إصدارات Boomi OEM الجديدة

طرحت Boomi العديد من التغييرات المهمة على البرنامج، بما في ذلك ثلاثة خيارات جديدة لعرض OEM والتي تتيح تسليم عمليات التكامل المعدة مسبقًا مباشرة داخل تطبيق أو حل موفري البرامج. ويمكن للشركاء اختيار الإصدار الذي يلبي احتياجاتهم على أفضل نحو. يزيد كل إصدار مجال الانتفاع بـ Boomi Spaces لتزويد العملاء ببوابة خدمة ذاتية مبسطة لتكوين عمليات التكامل، من دون الحاجة إلى خبرة مسبقة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر إصدارات OEM الجديدة للشركاء مستويات متزايدة من الدعم وتخصيص العلامة التجارية، مع تقليل تكاليف التطوير وتحسين كفاءة اقتحام السوق.

قدمت Boomi أيضًا إصدارات الموزع لموفري البرامج الذين يرغبون في تلبية احتياجات التكامل من أجل عملائهم من خلال حل كامل وشامل. من خلال إعادة بيع منصة Boomi ، يستطيع مقدمو الخدمة دمج تطبيقاتهم الخاصة مع أي مكوِّن في بيئات عملائهم، باستخدام أقل قدر ممكن من الوقت والموارد. ومن خلال إصدار الموزع، تقوم Boomi بالمشاركة في البيع مع الشريك وتوفر دعمًا متميزًا للعميل، مما يوفر تجربة تكامل أكثر سلاسة.

ويقول Klaus Haertel،مدير القنوات العالمية والتحالفات في PortaOne: "بفضل شراكتنا الإستراتيجية مع Boomi، تمكنت PortaOne من مساعدة شركة الاتصالات ECN التي يقع مقرها في جنوب إفريقيا على ترقية الطريقة التي يقوم بها نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بها بمزامنة البيانات مع حل PortaBilling الذي طورناه، وتسريع الطريق إلى اقتحام السوق للمشروع بأكمله في شهرين فحسب بدلاً من 6 أشهر. نحن نقدر تركيز Boomi على شركائها ودعمها لهم، ويسعدنا أن نرى تحسينات البرنامج هذه مصممة لجعل الأمر أسرع وأسهل للشركات مثل شركتنا لتحقيق القيمة من خلال منصة Boomi."

باعتبارها شركة SaaS عالمية رائدة في فئتها، تقدم Boomi حلول أتمتة ذكية شاملة تمكن المؤسسات الرقمية الحديثة من تسريع نتائج الأعمال. تخدم الشركة نحو 20 ألف عميل، وتمتلك شبكة عالمية تضم قرابة 800 شريك ، وتعمل مع أكبر موفري الخدمات السحابية الفائقة السرعة.

تم إدراج Boomi مؤخرًا على قائمتي Deloitte Technology Fast 500TM‎ وInc. 5000 باعتبارها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا نموًا وأكثرها ابتكارًا في أمريكا، لذا تم تصنيفها مؤخرًا كشركة رائدة في Gartner® Magic QuadrantTM‎ للتكامل كخدمة (iPaaS)، في جميع أنحاء العالم للمرة التاسعة على التوالي؛ واعتبارها من رواد IDC MarketScape : تقييم الموردين لبرامج وخدمات التكامل السحابي العالمية (iPaaS) لعام 2023 ; ولقد حصلت على لقب Strong Performer فيForrester WaveTM‎ : منصات التكامل كخدمة، الربع الثالث من عام 2023 . حصلت Boomi أيضًا على الجائزة المرموقة تصنيف 5 نجوم لمدة عامين متتاليين في دليل برنامج شركاء CRN، وهي قائمة نهائية لأبرز البرامج من موردي التكنولوجيا الرائدين في الصناعة الذين يقدمون منتجات مبتكرة وخدمات مرنة من خلال قناة تكنولوجيا المعلومات.

انضم إلى برنامج شركاء Boomi أو تعرف على المزيد على Boomi/partners/ .

مصادر إضافية



اعرف المزيد عن منصة Boomi

استطلع Boomiverse Community تابع Boomi على Twitter ، وLinkedIn ، وFacebook ، وYouTube

معلومات عن Boomi

تهدف Boomi إلى جعل العالم مكانًا أفضل من خلال ربط كل الناس بكل شيء وفي أي مكان. ولأنها رائدة في مجال منصة التكامل السحابية كخدمة (iPaaS)، وصارت الآن هي شركة رائدة في مجال البرمجيات العالمية كخدمة (SaaS)، تروج Boomi لأكبر قاعدة عملاء بين موردي منصات التكامل وشبكة عالمية تضم ما يقرب من 800 شريك – بما في ذلك Accenture، وCapgemini، وDeloitte، وSAP، وSnowflake. تلجأ المؤسسات العالمية إلى منصة Boomi الحائزة على جوائز لاكتشاف البيانات وإدارتها وتنسيقها، مع ربط التطبيقات والعمليات والأشخاص للحصول على نتائج أفضل وأسرع. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

© 2023 Boomi, LP. Boomi والشعار "B" وBoomiverse هي علامات تجارية مملوكة لشركة Boomi, LP أو الشركات التابعة لها. كل الحقوق محفوظة. قد تكون الأسماء أو العلامات الأخرى علامات تجارية لأصحابها.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.



صور / وسائط متعددة متوفرة على :