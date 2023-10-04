موسكو تستضيف مؤتمر الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض 2023

MENAFN - AETOSWire) تستضيف موسكو مؤتمر الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض 2023 يوم 6 أكتوبر الحالي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفعالية المميزة في إحداث تطورات كبيرة في قطاع السياحة العالمية، حيث تركز على الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في هذا القطاع. وتستقطب الفعالية العديد من الخبراء في مجال الضيافة ومنظمي الفعاليات ومختلف الجهات المعنية في قطاع السياحة من 14 دولة بما في ذلك الهند والصين ومنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ويشكل مؤتمر الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض منصة محورية في مجال السياحة، لأنه يقدم فرصة للحوار بين موسكو والعديد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتركز الفعالية على استعراض مكانة موسكو كمدينة ووجهة جذابة لمجموعة كبيرة من الفعاليات التجارية بما في ذلك الفعاليات الصغيرة إلى المؤتمرات العالمية الكبرى في مختلف القطاعات.

وأكدت لجنة السياحة لمدينة موسكو، على غنى وتنوع برنامج المؤتمر ليمنح الحضور فرصة تحقيق الاستفادة القصوى من مثل هذه الفعاليات الدولية. ويضم البرنامج العديد من الندوات والنقاشات وورش العمل المتنوعة، حيث يعرض خبراء السياحة حول العالم أراءهم حول استراتيجيات الشركات في تنظيم الفعاليات للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للمدن المختلفة في مجال سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وتجدر الإشارة إلى نجاح موسكو خلال الأعوام الأخيرة في تعزيز مكانتها كأحد المدن الجاذبة لفعاليات الشركات والأحداث التجارية، حيث تستضيف المدينة أكثر من 5000 حدث وفعالية مختلفة كل عام بما في ذلك المعارض الدولية والمنتديات والمؤتمرات والملتقيات. ومن اللافت نجاح موسكو في جذب حوالي 3.6 مليون زائر من رجال الأعمال خلال العام الماضي وحده. وشهدت موسكو عودة قوية للسياح بعد مرحلة الوباء، حيث زار العاصمة الروسية حوالي 7.1 مليون سائح خلال فصل الصيف، مما أدى إلى ارتفاع بلغ 17% على أساس سنوي. وزادت شعبية موسكو بين رجال الأعمال حيث ارتفع عدد الزائرين من الموظفين في الشركات بمختلف أنواعها بنسبة 10% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال النصف الأول من العام.

وبدورها، تساهم البنية التحتية لمدينة موسكو في استقطاب مثل هذه الفعاليات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها، مما يزيد من شعبية وجاذبية موسكو كأحد المراكز الهامة للسياحة المرتبطة بالأعمال.