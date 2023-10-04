ويسترن يونيون تُسهّل التحويلات المالية الدولية والتبرعات لضحايا زلزال المغرب

أعلنت ويسترن يونيون، اليوم، أنه يمكن للعملاء الآن استخدام خدمات تحويل الأموال الدولية لإرسال التبرعات مباشرة إلى صندوق الحكومة المغربية الخاصّ بدعم ضحايا الزلزال وجهود الإغاثة.

التبرعات

استجابة لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز في المملكة المغربية بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، أنشأت الحكومة المغربية صندوقا خاصًا يحمل الرقم 126 في إطار جهودها الوطنية لتنفيذ تدابير الطوارئ.

ويمكن للمستهلكين في جميع أنحاء العالم الآن التبرع مباشرة لهذا الصندوق عبر خدمات تحويل الأموال من ويسترن يونيون لدعم ضحايا الزلزال وجهود الإغاثة. ويمكن الوصول إلى تفاصيل حساب الصندوق الخاص هنا [1] .

تحويلات مالية بدون رسوم [2]

وكما تم الإعلان في 13 سبتمبر، سيتم إلغاء الرسوم على التحويلات المالية إلى المغرب ، والتي تشمل التبرعات المقدمة للصندوق الخاص، بالإضافة إلى التحويلات المالية للعملاء عبر الحسابات المصرفية، كي يتمكنوا من إرسال الأموال لدعم أهاليهم وأحبائهم في المغرب.

يُطبق إلغاء الرسوم على التحويلات المالية المرسلة إلى المغرب عبر خدمات ويسترن يونيون في شبكتها العالمية من خلال جميع القنوات الرقمية ومكاتب التجزئة وفروع الوكلاء المتاحة، والتي تتوفر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2023.

وقال محمد التهامي الوزاني، رئيس منطقة أفريقيا في ويسترن يونيون: "يسعدنا أن نشهد تسارع جهود الإغاثة في المغرب، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز والمناطق المجاورة لها. ومع تواصل جهود الدعم والإغاثة في البلاد، ينبغي علينا جميعًا، أفرادًا ومؤسسات، الاستمرار بمدّ يد العون لدعم هذه الجهود. وفي هذا الإطار، يسعدنا الإعلان عن تضامننا مع الشعب المغربي، انطلاقًا من إدراكنا لرغبة عملائها حول العالم بالتبرع لدعم ضحايا الزلزال وعمليات الإغاثة. ونأمل أن تساهم مبادرة شبكة ويسترن يونيون العالمية الواسعة في إلغاء الرسوم على التحويلات المالية إلى المغرب بتمكين عملائنا من إتمام تحويلاتهم بسهولة وثقة"

لمحة عن ويسترن يونيون

تلتزم شركة ويسترن يونيون (NYSE: WU) بمساعدة الأفراد الطموحين إلى بناء مستقبل مالي لأنفسهم ولأحبائهم ومجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم. وتساهم حركة الأموال والمدفوعات وخدماتنا المالية الرقمية الرائدة عبر الحدود، في تمكين المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 دولة وإقليم، باستخدام 130 عملة مختلفة، للتعامل مع مليارات الحسابات المصرفية، وملايين الحسابات الرقمية والمحافظ والبطاقات، وشبكة عالمية واسعة من مراكز التجزئة. وتهدف ويسترن يونيون إلى تقديم خدمات مالية ميسّرة تساعد الناس والمجتمعات على الازدهار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: .

[1]

[2] تجني ويسترن يونيون ارباحا على صرف العملات