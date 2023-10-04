إطلاق SLB جهاز قياس غاز الميثان السهل التثبيت الأول من نوعه

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قدمت اليوم شركة SLB المتخصصة في مجال حلول الانبعاثات الشاملة جهاز قياس غاز الميثان من الجيل التالي، وهو نظام يدعم مراقبة مستمرة لغاز الميثان مثبت ذاتيًا ويستخدم أجهزة استشعار تدعم إنترنت الأشياء بهدف اكتشاف الانبعاثات في عمليات استخراج النفط والغاز وتحديد موقعها وقياسها بسرعة وفعالية وبتكلفة منخفضة. والمراقبة الفعالة تعد أمرًا ضروريًا للحد من انبعاثات غاز الميثان الذي يعد أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري فتأثيره في تغير المناخ يتجاوز تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 84 مرة على مدى فترة زمنية مدتها 20 عامًا إلى جانب أنه يمثل نحو نصف الانبعاثات الناجمة عن العمليات الجارية في قطاع النفط والغاز.

أحدث جهاز قياس غاز الميثان تغييرًا ملحوظًا على صعيد التقنيات المستخدمة في قياسه، الأمر الذي يتيح للشركات ميزة رصد سريع لتسرب الغاز رائدة في الصناعة مع هذا الجهاز الصغير المتين الأول من نوعه سهل الاستخدام. إضافةً إلى ذلك، تعمل هذه التقنية على أتمتة مراقبة غاز الميثان المستمرة، مما يلغي الحاجة إلى جمع البيانات يدويًا في أثناء الزيارات المعتادة المتقطعة للموقع، والتي لا تقدم للمنتجين إلا عينة صغيرة من الانبعاثات.

صرحت Kahina Abdeli-Galinier، مديرة قسم الانبعاثات في SLB، قائلة: "صممنا جهاز القياس من الجيل التالي المزود بميزة التشغيل الدائم لمنح قياسات دقيقة وللنشر السريع المنخفض التكلفة على أي نطاق، فهو يعمل على تعزيز إمكانية تفعيل مراقبة مستمرة لغاز الميثان في الصناعة، مما يوفر للمنتجين وسيلة عملية لتحقيق رؤية كاملة لمقدار الانبعاثات الناتجة". "تتزايد أهمية اعتناق رؤية ثاقبة بهذا المستوى مع مستوى جديد من قابلية النشر بالنسبة للمنتجين في ظل تزايد الضغوط من الجهات التنظيمية والجمهور على مستوى العالم المنادية بمعالجة آثار الاحتباس الحراري القريبة المدى الناجمة عن غاز الميثان."

يحتوي هذا الجهاز المدمج الخفيف الوزن المحمول على لوحة شمسية مدمجة وأداة لقياس الرياح ومستشعر لغاز الميثان، ويمكن تثبيت الجهاز ذاتيًا في دقائق معدودة وتركيبه على البنية التحتية القائمة واستخدامه بدون أي تكلفة تقريبًا، فالأمر أشبه بتثبيت كاميرا الأمان المنزلية، كما أنه يمكّن الشركات من التوسع اقتصاديًا وتفعيل مراقبة مستمرة وسريعة لغاز الميثان في كل منشآتها.

يدعم جهاز قياس غاز الميثان متطلبات إعداد التقارير الخاصة بشراكة النفط والغاز والميثان 2.0 أو OGMP، وهي برنامج الإبلاغ والتخفيف الرئيسي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للشأن البيئي، إلى جانب ذلك فهو يدعم متطلبات إعداد التقارير ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي ويتسق مع القواعد المقترحة التي سنتها وكالة حماية البيئة الأمريكية لمراقبة غاز الميثان في منشآت الإنتاج البرية الأمريكية النشطة.

لقد جاء إعلان اليوم في إطار مؤتمر ADIPEC، المنصة الدولية الموحدة لأقطاب الصناعة الهادفة إلى تسريع اتخاذ الإجراءات العاجلة والجماعية والمسؤولة بهدف إزالة الكربون بشكل أسرع وأكثر مواكبة للمستقبل في نظام الطاقة لدينا، والذي يقام في أبو ظبي حتى 5 من أكتوبر.

تم إطلاق SEES في مارس لعام 2022 فعمدت إلى تقديم مجموعة شاملة من الخدمات والتقنيات المتطورة المصممة لمنح الشركات حلاً فعالاً وقابلاً للتطوير لقياس انبعاثات غاز الميثان والتوهج الروتينية ومراقبتها وإعداد تقارير عنها وأخيرًا القضاء عليها. ومنذ الإطلاق، نفذت الشركة مشروعات للعملاء في كل أنحاء العالم، موفرة خدماتها الفائقة، ومن ضمنها خدمات الاستشارات والتخطيط الأمثل للمراقبة والقياسات والتخريج عبر منصة رقمية آمنة.

عن SLB

تعد SLB (رمزها في بورصة نيويورك: SLB) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ينصب تركيزها على دفع عجلة الابتكار في مجال الطاقة بغية إرساء الأساس لكوكب متوازن. هذا، وقد تركت الشركة بصمتها المميزة في أكثر من 100 بلد أما عن موظفيها فهم يمثلون ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات، كما نعمل يوميًا على تقديم ابتكارات جديدة في مجال النفط والغاز وتقديم خدمات رقمية على نطاق واسع وإزالة الكربون من الصناعات وتطوير وتعزيز أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرّف على المزيد من المعلومات على slb .

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية: يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى الوارد في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، بمعنى، بيانات عن المستقبل وليس عن الأحداث الماضية، وغالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات، مثل "نتوقع" و"قد" و"يمكن" و"نقدر" و"ننوي" و"نتنبأ" و"سوف" و"محتمل" و"متوقع" وغيرها من الكلمات المماثلة. كما تتناول البيانات التطلعية المسائل غير المؤكدة، بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات والتوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات عن الأهداف والخطط والتوقعات المتعلقة بالاستدامة والشؤون البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بتحول الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وهذه البيانات عرضة لمخاطر وتعتريها أوجه شك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ عدم القدرة على إدراك الفوائد المنشودة من إستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول القضايا البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB، ‏‎10-K و‎10-Q و‎8-K المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أو المقدمة لها. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك (أو تغيرت عواقب مثل هذا التطور)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية على الصعيد المادي عن تلك الواردة في بياناتنا التطلعية. وأخيرًا، لا تصبح البيانات التطلعية فاعلة إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تعتزم SLB أو تلتزم بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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