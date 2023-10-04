إطلاق SLB جهاز قياس غاز الميثان السهل التثبيت الأول من نوعه

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قدمت اليوم شركة SLB المتخصصة في مجال حلول الانبعاثات الشاملة جهاز قياس غاز الميثان من الجيل التالي، وهو نظام يدعم مراقبة مستمرة لغاز الميثان مثبت ذاتيًا ويستخدم أجهزة استشعار تدعم إنترنت الأشياء بهدف اكتشاف الانبعاثات في عمليات استخراج النفط والغاز وتحديد موقعها وقياسها بسرعة وفعالية وبتكلفة منخفضة. والمراقبة الفعالة تعد أمرًا ضروريًا للحد من انبعاثات غاز الميثان الذي يعد أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري فتأثيره في تغير المناخ يتجاوز تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 84 مرة على مدى فترة زمنية مدتها 20 عامًا إلى جانب أنه يمثل نحو نصف الانبعاثات الناجمة عن العمليات الجارية في قطاع النفط والغاز.
أحدث جهاز قياس غاز الميثان تغييرًا ملحوظًا على صعيد التقنيات المستخدمة في قياسه، الأمر الذي يتيح للشركات ميزة رصد سريع لتسرب الغاز رائدة في الصناعة مع هذا الجهاز الصغير المتين الأول من نوعه سهل الاستخدام. إضافةً إلى ذلك، تعمل هذه التقنية على أتمتة مراقبة غاز الميثان المستمرة، مما يلغي الحاجة إلى جمع البيانات يدويًا في أثناء الزيارات المعتادة المتقطعة للموقع، والتي لا تقدم للمنتجين إلا عينة صغيرة من الانبعاثات.
صرحت Kahina Abdeli-Galinier، مديرة قسم الانبعاثات في SLB، قائلة: "صممنا جهاز القياس من الجيل التالي المزود بميزة التشغيل الدائم لمنح قياسات دقيقة وللنشر السريع المنخفض التكلفة على أي نطاق، فهو يعمل على تعزيز إمكانية تفعيل مراقبة مستمرة لغاز الميثان في الصناعة، مما يوفر للمنتجين وسيلة عملية لتحقيق رؤية كاملة لمقدار الانبعاثات الناتجة". "تتزايد أهمية اعتناق رؤية ثاقبة بهذا المستوى مع مستوى جديد من قابلية النشر بالنسبة للمنتجين في ظل تزايد الضغوط من الجهات التنظيمية والجمهور على مستوى العالم المنادية بمعالجة آثار الاحتباس الحراري القريبة المدى الناجمة عن غاز الميثان."
يحتوي هذا الجهاز المدمج الخفيف الوزن المحمول على لوحة شمسية مدمجة وأداة لقياس الرياح ومستشعر لغاز الميثان، ويمكن تثبيت الجهاز ذاتيًا في دقائق معدودة وتركيبه على البنية التحتية القائمة واستخدامه بدون أي تكلفة تقريبًا، فالأمر أشبه بتثبيت كاميرا الأمان المنزلية، كما أنه يمكّن الشركات من التوسع اقتصاديًا وتفعيل مراقبة مستمرة وسريعة لغاز الميثان في كل منشآتها.
يدعم جهاز قياس غاز الميثان متطلبات إعداد التقارير الخاصة بشراكة النفط والغاز والميثان 2.0 أو OGMP، وهي برنامج الإبلاغ والتخفيف الرئيسي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للشأن البيئي، إلى جانب ذلك فهو يدعم متطلبات إعداد التقارير ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي ويتسق مع القواعد المقترحة التي سنتها وكالة حماية البيئة الأمريكية لمراقبة غاز الميثان في منشآت الإنتاج البرية الأمريكية النشطة.
لقد جاء إعلان اليوم في إطار مؤتمر ADIPEC، المنصة الدولية الموحدة لأقطاب الصناعة الهادفة إلى تسريع اتخاذ الإجراءات العاجلة والجماعية والمسؤولة بهدف إزالة الكربون بشكل أسرع وأكثر مواكبة للمستقبل في نظام الطاقة لدينا، والذي يقام في أبو ظبي حتى 5 من أكتوبر.
تم إطلاق SEES في مارس لعام 2022 فعمدت إلى تقديم مجموعة شاملة من الخدمات والتقنيات المتطورة المصممة لمنح الشركات حلاً فعالاً وقابلاً للتطوير لقياس انبعاثات غاز الميثان والتوهج الروتينية ومراقبتها وإعداد تقارير عنها وأخيرًا القضاء عليها. ومنذ الإطلاق، نفذت الشركة مشروعات للعملاء في كل أنحاء العالم، موفرة خدماتها الفائقة، ومن ضمنها خدمات الاستشارات والتخطيط الأمثل للمراقبة والقياسات والتخريج عبر منصة رقمية آمنة.
عن SLB
تعد SLB (رمزها في بورصة نيويورك: SLB) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ينصب تركيزها على دفع عجلة الابتكار في مجال الطاقة بغية إرساء الأساس لكوكب متوازن. هذا، وقد تركت الشركة بصمتها المميزة في أكثر من 100 بلد أما عن موظفيها فهم يمثلون ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات، كما نعمل يوميًا على تقديم ابتكارات جديدة في مجال النفط والغاز وتقديم خدمات رقمية على نطاق واسع وإزالة الكربون من الصناعات وتطوير وتعزيز أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرّف على المزيد من المعلومات على slb .
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