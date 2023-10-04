معارض Solarwinds في GITEX Global 2023

(MENAFN
- AETOSWire) )BUSINESS WIRE --(--أعلنت اليوم شركة SolarWinds (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SWI)، وهي شركة رائدة في مجال توفير برمجيات بسيطة وقوية وآمنة للرصد وإدارة تكنولوجيا المعلومات، عن مشاركتها في معرض GITEX GLOBAL 2023، في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر، في مركز التجارة العالمي بدبي، في الإمارات العربية المتحدة. ستكون SolarWinds موجودة في جناح رقم H7 - F50 جنبًا إلى جنب مع شركائها في التوزيع ذي القيمة المضافة في المنطقة –CyberKnight وSpire Solutions – لعرض منتجاتها الحائزة على جوائز في قابلية المراقبة الكاملة، ومحفظة إدارة قواعد البيانات الشاملة، وحلول إدارة الخدمات .
تُمكن SolarWinds الشركات من إدارة بيئات هجينة ومتعددة السحابة متزايدة التعقيد لتسريع التحول الرقمي، ودفع الأتمتة، وتحديث التطبيقات، والاضطلاع بمبادرات الترحيل السحابي. عززت الشركة حلولها من خلال منصة SolarWinds® الموحدة، مما يوفر للعملاء إمكانية مراقبة كاملة مدعومة من AIOps وقاعدة البيانات وإدارة الخدمات والأمن وقدرات الأتمتة لتحديد المشكلات ومعالجتها وتحسين تقديم الخدمات والموثوقية والإنتاجية - كل ذلك مع تقليل التكاليف.
GITEX GLOBAL هي مجموعة تقنية من العديد من العروض التي يتم تنظيمها في إطار قطاعات تقنية متميزة توحد النظم الإيكولوجية الأكثر تأثيرًا في العالم للنهوض بالأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة من خلال قوة الابتكار. إنها تُمكّن الشركات وتربط العارضين بأقوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعمالقة التكنولوجيا، والشركات الناشئة الإبداعية، والشركات من أكثر من 170 دولة.
"مع تحديث التطبيقات، والانتقال إلى السحابة، وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، تواجه المؤسسات من جميع الأحجام بيئات معقدة لتكنولوجيا المعلومات تجعل إدارة تكنولوجيا المعلومات صعبة. من خلال تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من زيادة الرؤية والذكاء والكفاءة، فإننا نسهل عليهم إدارة بيئاتهم بشكل أسرع، وهم مجهزون بشكل أفضل لتعظيم القيمة الإجمالية التي توفرها تكنولوجيا المعلومات للشركات". "نتطلع إلى مقابلة متخصصي تكنولوجيا المعلومات في GITEX لمناقشة التحديات المحتملة وشرح كيف يمكن لتحسينات الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من SolarWinds أن تجعلهم أكثر إنتاجية".
"اليوم، يعد التحول الرقمي والتكنولوجيا المبتكرة المحركين الرئيسيين لجميع الصناعات والاقتصادات، وهذا هو السبب في أن GITEX GLOBAL 2023 مفيد للغاية لأعمالنا. قال عبد الرحمن طارق، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط: "يعد المعرض التجاري منصة مثالية لإخبار المشهد التكنولوجي بالابتكارات التي ندعمها بالذكاء الاصطناعي والتي نقدمها لتسريع الاقتصاد الرقمي". "تعكس مشاركتنا في هذا الحدث التزامنا بسوق الإمارات العربية المتحدة وهي فرصة رائعة لإظهار كيف يمكن لشركة SolarWinds وشركائنا في التوزيع ذوي القيمة المضافة في المنطقة مساعدة المؤسسات على تسريع رحلتها الرقمية ودفع التحسينات في حلول السحابة الهجينة والقابلية للملاحظة".
تتضمن محفظة SolarWinds Observability ما يلي:
تساعد تقنية SolarWinds Observabilit على توحيد الرؤية وتوسيعها عبر مجموعة التكنولوجيا بأكملها، ودعم تطبيقات الويب الحديثة والمخصصة للمساعدة في ضمان تلبية خدمات الأعمال الرئيسية لأهداف مستوى الخدمة وتقديم تجربة مستخدم مثالية.
تم تصميم SolarWinds Hybrid Cloud Observabilit لمساعدة المؤسسات على ضمان التوافر وتقليل وقت المعالجة عبر البيئات الداخلية والسحابة المتعددة من خلال زيادة الرؤية والذكاء والإنتاجية.
تساعد حلول قاعدة بيانات SolarWinds في الحفاظ على بيانات المؤسسات متاحة وقابلة للتطوير مع تحديد السبب الجذري لمشكلات الأداء.
SolarWinds Service Desk عبارة عن منصة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات قائمة على السحابة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي (ITSM) تم تصميمها لزيادة الإنتاجية وتسريع الدقة بسرعة البرق.
في هذا الحدث، سيقود خبراء SolarWinds أيضًا جلسة التحدث التالية:
المحادثات التقنية – 17 أكتوبر الساعة 11:00 بتوقيت الخليج القياسي
انضم إلى Sascha Giese، مبشر التكنولوجيا العالمي لشركة SolarWinds للتعرف على "فهم إرهاق التنبيه"
تفضل بزيارتنا في GITEX وشارك مع المديرين التنفيذيين لشركة SolarWinds، بما في ذلك الرئيس والمدير التنفيذي Sudhakar Ramakrishna والمهندسون وخبراء المنتجات لاستكشاف حلول جديدة في عروض المنتجات الحية في جناح H7-F50.
موارد إضافية
حلول SolarWinds Observabilit
SolarWinds Hybrid Cloud Observability
SolarWinds Observability (SaaS)
حلول إدارة قواعد بيانات SolarWinds
حلول إدارة خدمات تقنية المعلومات من SolarWinds
مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات SolarWinds
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حول SolarWinds
SolarWinds (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SWI) هي شركة رائدة في توفير برامج بسيطة وقوية وآمنة للرصد وإدارة تكنولوجيا المعلومات تم تصميمها لتمكين العملاء من تسريع تحولهم الرقمي. توفر حلولنا للمؤسسات في جميع أنحاء العالم -بغض النظر عن النوع أو الحجم أو التعقيد- رؤية شاملة وموحدة لبيئات الشبكات الحديثة والموزعة والهجينة اليوم. نحن نتعامل باستمرار مع المتخصصين في خدمات وعمليات تكنولوجيا المعلومات، والمتخصصين في عمليات التطوير والعمليات الأمنية، ومسؤولي قواعد البيانات لفهم التحديات التي يواجهونها في الحفاظ على البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات والبيئات الهجينة عالية الأداء والمتاحة للغاية. تسمح لنا الرؤى التي نكتسبها منهم، في أماكن مثل مجتمع THWACK الخاص بنا، بمعالجة احتياجات العملاء الآن وفي المستقبل. أدى تركيزنا على المستخدم والتزامنا بالتميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات الهجينة من البداية إلى النهاية إلى إنشاء SolarWinds كشركة رائدة عالميًا في حلول قابلية المراقبة وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وأداء التطبيقات وإدارة قواعد البيانات. تعرف على المزيد اليوم على .
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