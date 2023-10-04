معارض Solarwinds في GITEX Global 2023

MENAFN - AETOSWire) )BUSINESS WIRE --(--أعلنت اليوم شركة SolarWinds (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SWI)، وهي شركة رائدة في مجال توفير برمجيات بسيطة وقوية وآمنة للرصد وإدارة تكنولوجيا المعلومات، عن مشاركتها في معرض GITEX GLOBAL 2023، في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر، في مركز التجارة العالمي بدبي، في الإمارات العربية المتحدة. ستكون SolarWinds موجودة في جناح رقم H7 - F50 جنبًا إلى جنب مع شركائها في التوزيع ذي القيمة المضافة في المنطقة –CyberKnight وSpire Solutions – لعرض منتجاتها الحائزة على جوائز في قابلية المراقبة الكاملة، ومحفظة إدارة قواعد البيانات الشاملة، وحلول إدارة الخدمات .

تُمكن SolarWinds الشركات من إدارة بيئات هجينة ومتعددة السحابة متزايدة التعقيد لتسريع التحول الرقمي، ودفع الأتمتة، وتحديث التطبيقات، والاضطلاع بمبادرات الترحيل السحابي. عززت الشركة حلولها من خلال منصة SolarWinds‏® الموحدة، مما يوفر للعملاء إمكانية مراقبة كاملة مدعومة من AIOps وقاعدة البيانات وإدارة الخدمات والأمن وقدرات الأتمتة لتحديد المشكلات ومعالجتها وتحسين تقديم الخدمات والموثوقية والإنتاجية - كل ذلك مع تقليل التكاليف.

GITEX GLOBAL هي مجموعة تقنية من العديد من العروض التي يتم تنظيمها في إطار قطاعات تقنية متميزة توحد النظم الإيكولوجية الأكثر تأثيرًا في العالم للنهوض بالأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة من خلال قوة الابتكار. إنها تُمكّن الشركات وتربط العارضين بأقوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعمالقة التكنولوجيا، والشركات الناشئة الإبداعية، والشركات من أكثر من 170 دولة.

"مع تحديث التطبيقات، والانتقال إلى السحابة، وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، تواجه المؤسسات من جميع الأحجام بيئات معقدة لتكنولوجيا المعلومات تجعل إدارة تكنولوجيا المعلومات صعبة. من خلال تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من زيادة الرؤية والذكاء والكفاءة، فإننا نسهل عليهم إدارة بيئاتهم بشكل أسرع، وهم مجهزون بشكل أفضل لتعظيم القيمة الإجمالية التي توفرها تكنولوجيا المعلومات للشركات". "نتطلع إلى مقابلة متخصصي تكنولوجيا المعلومات في GITEX لمناقشة التحديات المحتملة وشرح كيف يمكن لتحسينات الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من SolarWinds أن تجعلهم أكثر إنتاجية".

"اليوم، يعد التحول الرقمي والتكنولوجيا المبتكرة المحركين الرئيسيين لجميع الصناعات والاقتصادات، وهذا هو السبب في أن GITEX GLOBAL 2023 مفيد للغاية لأعمالنا. قال عبد الرحمن طارق، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط: "يعد المعرض التجاري منصة مثالية لإخبار المشهد التكنولوجي بالابتكارات التي ندعمها بالذكاء الاصطناعي والتي نقدمها لتسريع الاقتصاد الرقمي". "تعكس مشاركتنا في هذا الحدث التزامنا بسوق الإمارات العربية المتحدة وهي فرصة رائعة لإظهار كيف يمكن لشركة SolarWinds وشركائنا في التوزيع ذوي القيمة المضافة في المنطقة مساعدة المؤسسات على تسريع رحلتها الرقمية ودفع التحسينات في حلول السحابة الهجينة والقابلية للملاحظة".

تتضمن محفظة SolarWinds Observability ما يلي:

تساعد تقنية SolarWinds Observabilit على توحيد الرؤية وتوسيعها عبر مجموعة التكنولوجيا بأكملها، ودعم تطبيقات الويب الحديثة والمخصصة للمساعدة في ضمان تلبية خدمات الأعمال الرئيسية لأهداف مستوى الخدمة وتقديم تجربة مستخدم مثالية.

تم تصميم SolarWinds Hybrid Cloud Observabilit لمساعدة المؤسسات على ضمان التوافر وتقليل وقت المعالجة عبر البيئات الداخلية والسحابة المتعددة من خلال زيادة الرؤية والذكاء والإنتاجية.

تساعد حلول قاعدة بيانات SolarWinds في الحفاظ على بيانات المؤسسات متاحة وقابلة للتطوير مع تحديد السبب الجذري لمشكلات الأداء.

SolarWinds Service Desk عبارة عن منصة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات قائمة على السحابة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي (ITSM) تم تصميمها لزيادة الإنتاجية وتسريع الدقة بسرعة البرق.

في هذا الحدث، سيقود خبراء SolarWinds أيضًا جلسة التحدث التالية:



المحادثات التقنية – 17 أكتوبر الساعة 11:00 بتوقيت الخليج القياسي انضم إلى Sascha Giese، مبشر التكنولوجيا العالمي لشركة SolarWinds للتعرف على "فهم إرهاق التنبيه"

تفضل بزيارتنا في GITEX وشارك مع المديرين التنفيذيين لشركة SolarWinds، بما في ذلك الرئيس والمدير التنفيذي Sudhakar Ramakrishna والمهندسون وخبراء المنتجات لاستكشاف حلول جديدة في عروض المنتجات الحية في جناح H7-F50.

موارد إضافية



حلول SolarWinds Observabilit

SolarWinds Hybrid Cloud Observability

SolarWinds Observability (SaaS)

حلول إدارة قواعد بيانات SolarWinds

حلول إدارة خدمات تقنية المعلومات من SolarWinds مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات SolarWinds

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حول SolarWinds

SolarWinds (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SWI) هي شركة رائدة في توفير برامج بسيطة وقوية وآمنة للرصد وإدارة تكنولوجيا المعلومات تم تصميمها لتمكين العملاء من تسريع تحولهم الرقمي. توفر حلولنا للمؤسسات في جميع أنحاء العالم -بغض النظر عن النوع أو الحجم أو التعقيد- رؤية شاملة وموحدة لبيئات الشبكات الحديثة والموزعة والهجينة اليوم. نحن نتعامل باستمرار مع المتخصصين في خدمات وعمليات تكنولوجيا المعلومات، والمتخصصين في عمليات التطوير والعمليات الأمنية، ومسؤولي قواعد البيانات لفهم التحديات التي يواجهونها في الحفاظ على البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات والبيئات الهجينة عالية الأداء والمتاحة للغاية. تسمح لنا الرؤى التي نكتسبها منهم، في أماكن مثل مجتمع THWACK الخاص بنا، بمعالجة احتياجات العملاء الآن وفي المستقبل. أدى تركيزنا على المستخدم والتزامنا بالتميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات الهجينة من البداية إلى النهاية إلى إنشاء SolarWinds كشركة رائدة عالميًا في حلول قابلية المراقبة وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وأداء التطبيقات وإدارة قواعد البيانات. تعرف على المزيد اليوم على .

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