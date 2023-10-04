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مبادرات وبرامج من بررة لكبار السن بالقصيم

10/4/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Al Watan) بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، أقامت جمعية بررة لرعاية كبار السن في القصيم، يوم الأحد 1 أكتوبر، جناحًا تعريفيًا للجمعية، يقدم معلومات عن الجمعية وهدايا خاصة بكبار السن وزوار الجناح، وذلك في مجمع العثيم مول ببريدة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبدالحكيم خالد المشيقح، أن الجمعية تعد هي الأولى في منطقة القصيم في خدمة كبار السن من الجنسين، في عدد من المجالات.
وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتمامًا بالغًا برعاية كبار السن، حيث جرى إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في المجتمع عامة وفي دور الرعاية خاصة.
وانطلقت جمعية بررة لرعاية كبار السن ليكون لها دور فاعل ومؤثر في تقديم أعلى مستويات الخدمة لكبار السن، وتحقيق التكاملية والتنسيق بين القطاعات التي تخدم كبار السن وابتكار الخدمات والبرامج، للمساهمة برفع جودة الحياة لدى كبار السن وفق رؤية المملكة 2030، كما أن الجمعية تهدف إلى إيواء ورعاية كبير السن العاجز عن القيام بشؤونه الخاصة، وليس له عائل يستطيع القيام به، وتحقيق التكاملية والتنسيق بين القطاعات التي تخدم كبار السن, وتعزيز مكانة كبار السن بالمجتمع، والمساهمة في تحسين جودة الحياة وتفعيل الخدمات المقدمة لكبار السن والتوعية بها، وإعداد الدراسات والبحوث لدعم قضايا كبار السن بالمجتمع.

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