مبادرات وبرامج من بررة لكبار السن بالقصيم

(MENAFN
- Al Watan) بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، أقامت جمعية بررة لرعاية كبار السن في القصيم، يوم الأحد 1 أكتوبر، جناحًا تعريفيًا للجمعية، يقدم معلومات عن الجمعية وهدايا خاصة بكبار السن وزوار الجناح، وذلك في مجمع العثيم مول ببريدة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبدالحكيم خالد المشيقح، أن الجمعية تعد هي الأولى في منطقة القصيم في خدمة كبار السن من الجنسين، في عدد من المجالات.
وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتمامًا بالغًا برعاية كبار السن، حيث جرى إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في المجتمع عامة وفي دور الرعاية خاصة.
وانطلقت جمعية بررة لرعاية كبار السن ليكون لها دور فاعل ومؤثر في تقديم أعلى مستويات الخدمة لكبار السن، وتحقيق التكاملية والتنسيق بين القطاعات التي تخدم كبار السن وابتكار الخدمات والبرامج، للمساهمة برفع جودة الحياة لدى كبار السن وفق رؤية المملكة 2030، كما أن الجمعية تهدف إلى إيواء ورعاية كبير السن العاجز عن القيام بشؤونه الخاصة، وليس له عائل يستطيع القيام به، وتحقيق التكاملية والتنسيق بين القطاعات التي تخدم كبار السن, وتعزيز مكانة كبار السن بالمجتمع، والمساهمة في تحسين جودة الحياة وتفعيل الخدمات المقدمة لكبار السن والتوعية بها، وإعداد الدراسات والبحوث لدعم قضايا كبار السن بالمجتمع.
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