هيئة الصحفيين السعوديين تقيم ندوة المرأة بين مجتمعين

MENAFN - Al Watan) أقامت هيئة الصحفيين السعوديين في مقرها الرئيسي بالرياض ندوة بعنوان" المرأة بين مجتمعين" مساء الاثنين 2 أكتوبر 2023م الموافق 17 ربيع الأول 1445هـ بمقر الهيئة بحي الصحافة بالرياض ،أدارتها الدكتورة سناء العتيبي، وحضرها رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ خالد بن حمد المالك ونائب رئيس الهيئة د.فهد العقران و جمع من المهتمين و المتابعين و المختصين و الاعلاميين وفي البداية قالت الأستاذة مكفولة أقاط وزيرة ومستشارة رئيس الوزراء بموريتانيا - سابقاً - عن دور المرأة في صناعة السلام أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مكّن المرأة السعودية و هو أمل جميع النساء العربيات كما انتصر في حربه ضد الإرهاب و أوقف موجته و يستحق لقب منقذ الأمة وأن معيار تقدم البلدان يقاس بمشاركة النساء في صنع القرار وأن العنف الذي يأخذ شكلاً ثقافياً كالحماية المبالغ فيها للنساء ما هو الا مركبة العبور للذكورية المسممة التي تتحول إلى عنف ضد المجتمع.

من جانبها تناولت أ.د. فوزية البكر أستاذ الأصول الاجتماعية والفلسفية للتربية تمكين المرأة في ظل رؤية 2030 و دور المملكة في صناعة السلام وقراراته والتحديات الاقتصادية والاجتماعية حيث تطرقت إلى التحديات التي تواجه تمكين المرأة .

.وأشارت الى زيادة نسب تمثيل المرأة في مناصب قيادية في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المرأة أكثر مشاركة في صنع القرار ، وقد استهدفت رؤية 2030 رفع مستوى مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل الى 30% بحلول عام 2030 إلا أنه بنهابة عام 2022 وصلت حصة المرأة في سوق العمل السعودية إلى 34.7% والبعض يضعها في مستوى 37% مقارنة بما كانت عليه عام 2016 حيث لم تكن تتجاوز 19% فيما ارتفعت نسبتهن في المناصب الإدارية إلى 41.1 %.

وتمكين المرأة هو تمكين للأسرة ولكافة أفرادها من الجنسين ثم للمجتمع لاحقاً بما يخلق أمم متوازنة تحتفي بجنسيها الرجل والمرأة وتحترم وظائفهم ضمن الأطر الشرعية والثقافية المقررة .

وتقدم رؤية المملكة 2030 نموذجاً يستحق الاحتفاء والاقتداء بما يسهل على كافة الشعوب المحيطة بنا والتي تحاول الصعود إلى مشارف الأمم المتقدمة العمل ضمن المرتكزات الاستراتيجية وخطة العمل التي قدمتها رؤية 2030 .

وفتحت مديرة الندوة الباب التفاعلي من خلال التعليقات و المداخلات و النقاشات الهادفة و التي ، وقد أوجزت مديرة الندوة الدكتورة سناء العتيبي مضامين الندوة بقولها : " هذه الندوة الحوارية تحمل في طياتها موضوعًا حيويا وهامًا وعنوان عميق " المرأة بين مجتمعين " والذي يأتي منسجمًا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في ترسيخ قيم السلام وازدهار وتنمية المجتمعات على الصعيد المحلي والدولي، وتكريس ثقافة الأمن وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى. ‏

واستكمالا لتمكين المرأة ودورها المحوري في السلم المجتمعي، والمردود الإيجابي لهذا الدور وأثره على دعم الاستقرار والحماية للمجتمعات ومقدراتها. ‏وفي هذا السياق ومن الموضوعات الجديرة بالتمعن ثمّة تحليل جديد يبيّن أهمية ضمان أن تحتلَّ أولويات المرأة أهميةً مركزية في قرارات السلام والأمن على كافة المستويات.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تعمل المملكة العربية السعودية بشكل متكامل على الصعيد الدولي لمواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية ومخاطر الحماية التي تحدُّ من المشاركة الكاملة للمرأة في تحقيق السلام وحفظه. ‏

باعتبارها الأم والمربية الأولى وصانعة الرجال وهي المسئولة عن غرس حب الوطن والانتماء، كما أنها أول من يتأثر من غياب السلام والأمن، لهذا يأتي هذا الحوار في وقت حيوي للتأكيد على تضامن المرأة السعودية والموريتانية مع الأوطان. ‏

بلدين ارتبطا بعلاقات أخوية تنموية صادقة وعلاقات ثنائية وتاريخية مميزة وكان للنساء فيهما دور تنموي بالغ الأثر.

وفي الختام كرم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاستاذ خالد المالك المحاضرات و مديرة الندوة و التقطت الصور الثنائية والجماعية.

وحظيت الندوة بتعليقات عديدة منها تعليق الزميل الأستاذ فهد العجلان نائب رئيس تحرير صحيفة ( الجزيرة ) من خلال حسابه على منصة ( X ) بقوله " معالي الدكتورة مكفولة أقاط الوزيرة السابقة ومسشارة رئيس الوزراء الموريتاني في الندوة التي اقيمت في مقر هيئة الصحفيين السعوديين أشادت ‬⁩بوعي القيادة الذي قدمه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان⁩ للمنطقة والعالم العرت مؤكدة أن هذا النموذج من القيادة يقدم لنا جميعا ف ن العالم العرت أنموذجا حقيقيا للتنمية التي تعيد إلينا الامل في المستقبل ، وذكرت الوزيرة في الندوة التي كان عنوانها ( المرأة بين مجتمعين )-وتشرفت بحضورها بدعوة من سعادة ر ئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ خالد بن حمد المالك إضاءة جميلة حول احتفالات الطلاق ف ن مور يتانيا مشي ة أنها ليست احتفالات عبثية كما يجر ي من بعض النساء اليوم بتحسين موضو ع الطلاق أمام الفتيات وجعله مناسبة للفرح وإنما هو احتفال تقيمه الأسرة لاحتواء المرأة المطلقة وإشعارها بالسند الذي يحيط بها حب بعد طلاقها في مبادرة إنسانية عالية المستوى، وقالت الوزيرة حول ما يشاع عن تفضيل الموريتانيين للمرأة السمينة أن هذا المفهوم جاء من حرص الموريتانيين في زمن الجو ع والفقر أن يظهروا عنايتهم واهتمامهم بالمرأة كونها محل رعاية وتقدير في إشارة إلى مكانة المرأة في نظر الأسرة وانعكاس صور تها في إظهار هذا التقدير