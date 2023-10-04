12 أكتوبر المقبل.. إطلاق مهرجان الغناء بالفصحى في الرياض

(MENAFN
- Al Watan) تطلق هيئة الموسيقى مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة في الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر، بمشاركة 12 فناناً وفنانةً من نجوم الأغنية العربية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.
ويقدّم المهرجان أربع ليالٍ غنائية باللغة العربية الفصحى، تتضمن كلٌ منها وصلات غنائية لعدد من النجوم؛ حيث يصدح نجوم الفن من المملكة والعالم العربي بمجموعة من الأغاني الطربية والوطنية وقصائد الفصحى المُغنَّاة، إلى جانب مشاركة لعدد من الفنانين الصاعدين.
وتجمع الفعالية بين الأعمال الكلاسيكية والعروض الحديثة، عبر إلقاء قصائد أعظم الشعراء الذين شهدهم التراث العربي، في فعالية ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي.
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