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12 أكتوبر المقبل.. إطلاق مهرجان الغناء بالفصحى في الرياض

10/4/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تطلق هيئة الموسيقى مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة في الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر، بمشاركة 12 فناناً وفنانةً من نجوم الأغنية العربية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.
ويقدّم المهرجان أربع ليالٍ غنائية باللغة العربية الفصحى، تتضمن كلٌ منها وصلات غنائية لعدد من النجوم؛ حيث يصدح نجوم الفن من المملكة والعالم العربي بمجموعة من الأغاني الطربية والوطنية وقصائد الفصحى المُغنَّاة، إلى جانب مشاركة لعدد من الفنانين الصاعدين.
وتجمع الفعالية بين الأعمال الكلاسيكية والعروض الحديثة، عبر إلقاء قصائد أعظم الشعراء الذين شهدهم التراث العربي، في فعالية ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي.

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