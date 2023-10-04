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البومجداد ممثل المملكة في برنامج نجوم العلوم بقطر

10/4/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Al Watan) يخوض عضو المنتخب السعودي لرياضة الروبوت وممثل السعودية في برنامج نجوم العلوم الذي يتخذ من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقراً له؛ المهندس محمد البومجداد؛ تصفيات المرحلة الرابعة وهي الأهم للبرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط؛ منافساً بابتكاره "الروبوت المتسلق للأسطح العمودية"؛ أكثر من 3000 ابتكار؛ حيث يعـد هذا البرنامج في نسخته الـ 15 أحد مبادرات مؤسسة قطر؛ مستهدفاً تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات، وتمكين المبتكرين العرب من تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة إلى حلول ملموسة؛ بدعم من فريق هندسي متخصص من المطورين وذوي الخبرة.
وتأهل المهندس البومجداد؛ الذي درس الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ ويحمل ماجستير هندسة روبوتات والأنظمة الذكية للجولة الرابعة لـ "الهندسة"؛ بعد خوضه ثلاث جولات أولية من منافسات البرنامج، والتي خصصت لمجال الابتكار، وتندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي؛ ضمن مبادرات مؤسسة قطر.

وأوضح في حديثه حول ابتكاره المشارك في هذا البرنامج؛ أن الابتكار هو "الروبوت المتسلق للأسطح العمودية"؛ وتأهل بعد عرضه أمام لجنة التحكيم في المنافسات، واستغرق تطويره 3 أعوام؛ حتى بات الجهاز قادراً على المشي على الأسطح العمودية، للقيام بالمهام الخطيرة على الإنسان، بعد أتمتة وإنجاز هذه المهام مثل: الفحص والصيانة والتفتيش؛ حيث تم تزويده ببعض التقنيات والكاميرات الدقيقة وغيرها.
وبين أن مراحل تصفيات البرنامج مستمرة حالياً عبر بثها تلفزيونياً كل يوم جمعة من الساعة 9 مساءً عبر قنوات قطر الفضائية، وعمان الفضائية، والرأي الفضائية، والرؤية الفضائية، والسومرية الفضائية، ومنصة اليوتيوب؛ مشيراً إلى أن مراحل التصفيات مرت بأفضل 100 مشروع، وأفضل 20 مشروعاً، وأفضل 6 مشاريع؛ مشيراً إلى تمكنه لأن يكون أحد المتأهلين الستة للمرحلة الجديدة.
وأضاف أنه حيث سيتم إعلان المتأهلين للنهائي بتاريخ 13 أكتوبر في الحلقة السادسة، وفي حال التأهل للمرحلة الأخيرة سيتم اختيار الفائز عن طريق تصويت الجمهور والذي يستمر على مدى أسبوعٍ كامل؛ حيث تشمل المراحل الأربع للضفر بالفوز في البرنامج: مرحلة الهندسة؛ ثم مرحلة التصميم؛ فالمرحلة النهائية؛ والتي يحسمها التصويت.

وثمن البومجداد دعم ورعاية الاتحاد السعودي للروبوت؛ مما مكنه من تمثيل الوطن في عدد من المسابقات الخارجية؛ منوهًا بقوة المنافسة في مراحلها الأخيرة والتي تحتاج إلى التركيز والملاحظة والإبداع.
يذكر أن برنامج نجوم العلوم؛ أسهم منذ انطلاقته في 2009 في تطوير حلول تكنولوجية للمجتمعات؛ تعود بالنفع على صحة الإنسان وأساليب حياته، وتطوير الفرص الاقتصادية للأفراد والمجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة؛ حيث يقوم المتسابقون على مدى 12 أسبوعاً بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية ضمن مساحة ابتكار مشركة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ.
ويستفيد المتسابقون من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين من ذوي الخبرة ومطوري المنتجات؛ حيث تقوم في كل أسبوع لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار؛ ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على 3 مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى.
وتعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت؛ لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم؛ ليبقى برنامج نجوم العلوم ثابتاً في نهجه؛ كمنصة رائدة على الصعيد العالمي في مجال الابتكار، كما يعكس هدف دولة قطر الرامي إلى جعلها الوجهة المفضلة للمبتكرين في العالم العربي؛ بالنظر لما تقوم به في مجال تنمية ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية والاستثمار في القطاعات التنافسية الحالية؛ كالطاقة والرياضة والاتصال الرقمي والصحة والبحوث العلمية.

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