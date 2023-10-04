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سدافكو تتعاون مع الوطنية لحلول النقل لإزالة الكربون من أسطول مركباتها

10/4/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الشركة السعودية الرائدة في تصنيع المواد الغذائية وبيعها وتوزيعها، سدافكو، والتي تدير عمليات في أنحاء الشرق الأوسط، عن إبرام شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية لحلول النقل، من أجل تعزيز رؤيتها في مجال الاستدامة لعام 2030. وتهدف هذه الشراكة إلى التقليل كثيرًا من انبعاثات الكربون وإنشاء مستقبل تعتمد العمليات فيه على المركبات الخالية من الانبعاثات.
ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة في التزام سدافكو بالاستدامة، وستلعب الشركة الوطنية لحلول النقل، في إطاره، دورًا محوريًا لمساعدة سدافكو على قياس انبعاثات الكربون الحالية الناتجة عن أسطولها ووضع خريطة طريق شاملة لانتقال الشركة إلى المركبات الخالية من الانبعاثات. وستعطي خريطة الطريق الأولوية لمراقبة إتاحة المركبات واستخداماتها العملية، لتقديم رؤية واقعية لخفض الكربون بمرور الوقت.
وبهذه المناسبة، أكّد باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، أن الشركة ملتزمة ببناء مستقبل مستدام من خلال إزالة الكربون، مشيرًا إلى أن مشروع إزالة الكربون بالتعاون مع الشركة الوطنية لحلول النقل يشكّل خطوة مهمّة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة. وقال إن سدافكو سوف تقلّل انبعاثات الكربون وتساعد في خلق عالم أنظف وأكثر صحة، من خلال التحوّل إلى السيارات الكهربائية، موضحًا أن إزالة الكربون هدف طويل المدى يتطلب إحداث تغيير جذري في أنظمة الطاقة. وأضاف: "أنشأنا في سدافكو مستودعات تعمل بالطاقة الشمسية، ونخطط لإضافة المزيد منها، وعلاوة على ذلك، يُسعدنا أننا شرعنا رسميًا في يوليو 2023 في إعداد خريطة طريق لإزالة انبعاثات الكربون من أسطول مركباتنا وإصدار الشهادات في هذا الشأن من خلال الشراكة".
ويتضمن نهج المشروع المقترح 5 مراحل رئيسة؛ إذ يسعى في البداية إلى تحديد مستوى مرجعي لانبعاثات الكربون الحالية يأخذ في الاعتبار استخدام المركبات التشغيلية والرحلات، ليتحول التركيز بعد ذلك إلى التحقق من مدى إتاحة المركبات عديمة الانبعاثات في المملكة العربية السعودية في الوضع الحالي، ما يتيح رؤية عملية لفئات المركبات والجداول الزمنية المحتملة للشراء.
بعد ذلك، يتمّ دمج بيانات الانبعاثات والمركبات المؤلفة للأسطول والدورات التشغيلية ومدى إتاحة المركبات الخالية من الانبعاثات، لصياغة خريطة طريق استراتيجية لعملية التحول، لا تقتصر على كونها إطارًا توجيهيًا، وإنما تمكّن سدافكو أيضًا من إظهار الانخفاض السنوي في انبعاثات الكربون بشفافية جرّاء دمج المركبات الخالية من الانبعاثات في الأسطول. ويتضمن النهج المخطط له الاستفادة من منصة رقمية مثل PowerBI لمراجعة النتائج وتحليلها بالتعاون بين الجانبين.
وتؤكد الشراكة بين سدافكو والشركة الوطنية لحلول النقل، التزام سدافكو الراسخ بالحدّ من بصمتها الكربونية، وتنفيذ مبادرات الاستدامة، والدفع باتجاه بناء مستقبل أكثر استدامة، كما تُظهر تفاني الشركة في انتهاج المسؤولية البيئية والابتكار. وتتطلع كل من سدافكو والوطنية لحلول النقل إلى إرساء سابقة للمواطَنة المؤسسية المسؤولة في المنطقة من خلال هذا التحرك نحو النقل المستدام.

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