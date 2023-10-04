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سوق الأسهم السعودية يواصل خسائره ويفقد 112 نقطة

10/4/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Al Watan) استمر مؤشر الأسهم السعودية في فقدان النقاط حيث أنهى تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأحمر خاسرا 112 نقطة عند مستوى 10840 نقطة، وبتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 43 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 185شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ونادك، ودار الأركان، وأسترا الصناعية، ووفرة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وقت اللياقة، والزامل للصناعة، ورعاية، وعلم، وسلوشنز الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.95% و5.90% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 214.14 نقطة ليقفل عند مستوى 22758.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

MENAFN04102023000089011017ID1107189638

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