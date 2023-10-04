سوق الأسهم السعودية يواصل خسائره ويفقد 112 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) استمر مؤشر الأسهم السعودية في فقدان النقاط حيث أنهى تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأحمر خاسرا 112 نقطة عند مستوى 10840 نقطة، وبتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 43 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 185شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ونادك، ودار الأركان، وأسترا الصناعية، ووفرة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وقت اللياقة، والزامل للصناعة، ورعاية، وعلم، وسلوشنز الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.95% و5.90% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 214.14 نقطة ليقفل عند مستوى 22758.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.
MENAFN04102023000089011017ID1107189638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.