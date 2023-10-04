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تحذير من عواقب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

10/4/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من تعثر الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو في معظم المناطق باستثناء عدد قليل من البلدان، وانخفاض النمو من 3% في عام 2022 إلى 2,4% في العام الجاري 2023، مع وجود علامات على حدوث انتعاش في العام المقبل 2024.
وأشار في تقريره السنوي للتجارة والتنمية الذي صدر اليوم، إلى الحاجة لإصلاحات مؤسسية للهيكل المالي العالمي، ووضع سياسات أكثر واقعية بما في ذلك من خلال البنوك المركزية الرائدة لمعالجة التضخم وعدم المساواة والديون السيادية، فضلًا عن رقابة أقوى على الأسواق الرئيسية.
وأكد أن تباطؤ النمو وغياب تنسيق السياسات يثير مخاوف بشأن تقدم الاقتصاد العالمي إلى الأمام، وعلى الرغم من رفع الولايات المتحدة الأمريكية لأسعار الفائدة فقد نال اقتصادها المزيد من التوقعات السلبية، واستمرت المخاوف من تراجع الاستثمارات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.
وسلط الضوء على أن أوروبا أصبحت على حافة الركود، وتكافح مع التشديد السريع للسياسات النقدية والرياح الاقتصادية المعاكسة، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى وانكماش ألمانيا بالفعل.

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