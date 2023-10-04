نادي الإبل يفتح باب التسجيل لمهرجان الملك عبد العزيز

MENAFN - Al Watan) أتاح نادي الإبل التسجيل في منافسات مهرجان الملك عبد العزيز المُقام ديسمبر المقبل في الصياهد شمال شرق الرياض، مع خفض رسوم التسجيل بما فيها توثيق السلالات والشرائح الإلكترونية المزروعة في كل متن.وحفّز النادي الراغبين في التسجيل بالخفض المّتدرّج بحيث ترتفع الرسوم كُلّما اقترب المهرجان على أن تبلغ من القيمة الفعلية 36% قبل البدء بشهر وتصل إلى 72% مع حلول شهر ديسمبر المُحدّد للانطلاق.

وتشمل المنافسات إحدى عشرة فئة بما فيها " بيرق الموحّد " و " سيف الملك " و " شوط الأميرة نورة بنت عبد الرحمن "، إلى جانب مزاين السواحل،والأصائل، ومسابقتي الهجيج، والطبع، على أن تكون جميع المسابقات مشتملة على ألوان الإبل الستة. ويركز نادي الإبل في المنصة الإلكترونية على أن يكون هو الرائد عالمياً في تنظيم سلالات الإبل وتوثيق سجلاتها.

وترتبط علمية التوثيق بقاعدة بيانات تحفظ جميع السلالات لمُلاّك الإبل المستهدفين؛ وذلك لتمكينهم من إصدار وثيقة إلكترونية عن كل متن من الإبل، والدخول على الوثائق الخاصة بإبلهم والحصول عليها إلكترونياً.

وسيُمنح كل مالك موثِّق بطاقة للمتن الواحد،تحتوي على المعلومات اللازمة، مع تفاصيل الخصائص.

وأعلن نادي الإبل البدء باستقبال طلبات التسجيل عبر منصّة النادي الإلكترونية والموافقة على الشروط الموضوعة ودفع الرسوم.

ومهرجان الملك عبد العزيز للإبل مهرجان ســـنويٌّ يُقام في الصَّياهد الجنوبية من صحراء الدَّهناء بالمملكة العربيَّة السُّعوديَّة، ويُسهم في الحفاظ على الهويَّة الوطنيَّة، وتعريف الأجيـــال بتراثهم وعراقتهم، وتعريـــف العالم بهـــذا المكـــوِّن التاريخي المهـــم الذي أصبح ثروةً ثقافيَّةً وتراثيَّةً واقتصاديَّة.

ويهدف المهرجـــان إلى تأصيل الاهتمـــام بالإبل بوصفها موروثاً أصيـــلاً في الثَّقافة السُّعوديَّة والعربيَّة والإســـلامية، وتشجيع المحافظة على السلالات والأوصاف المتميِّزة في عالم الإبل وتنميتها، وأصبح المهرجان وجهةً ثقافيةً وسياحيَّة ورياضيـَّة وترفيهيَّةً واقتصاديَّة متميِّزة، لكونه أحد أضخم المهرجانات التي تُعنى بمسابقات الإبل، إضافةً إلى البرامج والفعاليَّات المصاحبة. كما يتميَّز المهرجان بالحضور الكبير من مختلف الفئات العمرية من المواطنين وغيرهم من مختلف دول العالم.

ويقـــومُ "نادي الإبل" بدورٍ تنظيميٍّ وإشـــرافيٍّ علـــى المهرجان بوصفه الجهةَ المســـؤولةَ عن الإبل وتطويرها بالمملكة العربيَّة السُّعوديَّة.