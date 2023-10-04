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وزير التعليم يعلن استحداث صندوق اجتماعي للمعلمين والمعلمات

10/4/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) قال وزير التعليم يوسف البنيان، إن الوزارة مستمرة في العمليات التطويرية لركائز التعليم، وتعمل على تعزيز دور المعلمين والمعلمات في خلق برامج تطويرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر التواصل الحكومي، اليوم، حيث أكد أن توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بشأن التعليم كانت واضحة، وأنها تضمنت التركيز على المعلم والمنهج والعملية التعليمية، قائلا: "مستمرون في ذلك بما ينعكس على التعليم والطالب وصولا للجامعة والتهيئة لسوق العمل".
وأشاد ببرنامج تنمية القدرات البشرية بما يحمله من مضامين تنموية تخدم التعليم في المملكة، تأكيدا لمضان حق الطلاب في رحلة التعليم.
وأعلن الوزير خلال المؤتمر عن تبني الوزارة استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبي التعليم، كما أعلن عن استلام الوزارة أكثر من 70 ألف مبنى تعليمي جديد في جميع مناطق المملكة.
وحول الفصول الدراسية الثلاثة، قال الوزير إنها لا تزال تحت الدراسة والتقييم، مبينا أن عدد أيام الدراسة الحالية متوافقة مع استثمار العملية التعليمية.
وحول حركة النقل الخارجي، أكد البنيان أن حركة النقل للمعلمين والمعلمات تخضع للدراسة والمعالجة وأن لدى الوزارة توجه حول إشراك المعلمين والمعلمات في الآلية الجديدة.
وتحدث الوزير عن إنجازات الوزارة قائلا إنه تم تحقيق 141 جائزة كبرى في المسابقات الدولية خلال 2022، كما أن المملكة تقدمت في 16 مؤشرا تنافسيا عالميا للقطاع.
وأضاف وزير التعليم أنه تمت إضافة تخصصات نوعية تخدم رؤية المملكة 2030 في برنامج الابتعاث، موضحا أنه سيكون هناك ابتعاث للمعلمين والمعلمات لتعلم اللغة الصينية، فضلا عن إنشاء وحدة متخصصة لتطوير تعليم اللغة الصينية في المدارس.

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