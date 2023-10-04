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سعود بن طلال يلتقي منسوبي فتاة الأحساء

10/4/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال المجلس الأسبوعي ((الثلاثائية))، في مقر المحافظة، رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية لطيفة بنت عبدالله العفالق، وعددًا من منسوبيها، وذلك بحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومسؤولي الجهات الحكومية والأعيان والمهتمين والمختصين.
ونوّه بما يحظى به القطاع الثالث غير الربحي، من دعم غير محدود من القيادة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن جمعية فتاة الأحساء تُعد إحدى الجمعيات الرائدة في المحافظة في تعزيز البرامج النموذجية التي تستهدف الفتيات.
من جانبها ثمَّنت العفالق، الدعم المُقدم من سمو محافظ الأحساء، واستضافة الجمعية للاطلاع على إنجازاتها وبرامجها ومستهدفاتها.
وأشارت إلى أن الجمعية حققت منذ تأسيسها في عام 1401هـ (43 عامًا) الكثير من الإنجازات والطموحات تجاه خدمة وتنمية المجتمع بالأحساء، والانتقال من العمل الخيري إلى العمل التنموي، ثم إلى التنمية المستدامة، ومنها إلى المؤسسية والجودة الشاملة. كما عُرض عمل مرئي يحكي مسيرة الجمعية وتوجهاتها.
وقدمت المديرة التنفيذية للجمعية عائشة بنت حسن الدوسري عرضًا يشمل أبرز إنجازات أقسام الجمعية وإداراتها، إضافة إلى التركيز على الأهداف الرئيسية للجمعية في عام 2023، وسلطت الضوء على المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ وتحتاج إلى دعم من الجهات الحكومية ورجال الأعمال.

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