غدا الخميس.. إجراء عملية فصل السيامي التنزاني حسن وحسين

(MENAFN
- Al Watan) إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قرر الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" اللذان يبلغان من العمر عامين ووزنهما 13.5 كجم، غدا الخميس، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض. وأوضح الربيعة أن العملية ستستغرق قرابة 16 ساعة وتجرى على 9 مراحل.
يذكر أن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة بدأ في عام 1990، واستطاع خلال 33 عامًا أن يتابع 133 حالة من 24 دولة، وتم فصل 58 حالة بنجاح -ولله الحمد- وتعد هذه الحالة رقم 59.
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