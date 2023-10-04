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غدا الخميس.. إجراء عملية فصل السيامي التنزاني حسن وحسين

10/4/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قرر الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" اللذان يبلغان من العمر عامين ووزنهما 13.5 كجم، غدا الخميس، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض. وأوضح الربيعة أن العملية ستستغرق قرابة 16 ساعة وتجرى على 9 مراحل.
يذكر أن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة بدأ في عام 1990، واستطاع خلال 33 عامًا أن يتابع 133 حالة من 24 دولة، وتم فصل 58 حالة بنجاح -ولله الحمد- وتعد هذه الحالة رقم 59.

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