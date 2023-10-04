Wednesday, 04 October 2023 10:38 GMT

فرسان من ذهب

10/4/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق المنتخب السعودي للفروسية المكون من رمزي الدهامي، عبدالله الشربتلي، عبدالرحمن الراجحي، مشاري الحربي، الميدالية الذهبية لقفز الحواجز للفرق بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 "هانغتشو 2022 "، بعد التفوق في جولة التمايز لتحديد الفائزين بالميداليات الثلاثة على منتخبي الإمارات وقطر، بعد أن حقّق فرسان الأخضر جولتين نظيفتين في المنافسات.

MENAFN04102023000089011017ID1107189631

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث