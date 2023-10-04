فرسان من ذهب
التاريخ
10/4/2023 2:22:07 PM
(MENAFN
- Al Watan) حقق المنتخب السعودي للفروسية المكون من رمزي الدهامي، عبدالله الشربتلي، عبدالرحمن الراجحي، مشاري الحربي، الميدالية الذهبية لقفز الحواجز للفرق بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 "هانغتشو 2022 "، بعد التفوق في جولة التمايز لتحديد الفائزين بالميداليات الثلاثة على منتخبي الإمارات وقطر، بعد أن حقّق فرسان الأخضر جولتين نظيفتين في المنافسات.
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