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موسم الرياض يُزين قميص روما الإيطالي

10/4/2023 2:22:06 PM
(MENAFN- Al Watan) سيُزين شعار موسم الرياض بهويته الجديدة قمصان نادي إيه إس روما الإيطالي لموسمين مُقبلين؛ بعد توقيع الطرفين شراكة بينهما لترويج أحد أكبر الفعاليات الترفيهية السنوية في العالم من خلال أحد أعرق الأندية الإيطالية والأوروبية.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي لهيئة الترفية بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية مع النادي الإيطالي، سيزين شعار موسم الرياض قمصان جميع فرق الجيالوروسي الشهير للرجال والسيدات والشباب.
وتتضمن الشراكة أيضًا إقامة مباراة ودية واحدة في كل موسم، أولها ستقام خلال موسم الرياض لهذا العام، ليعود فريق الجيالوروسي للعب في المملكة العربية السعودية بعد مرور أكثر من 40 عامًا على زيارتهم الأخيرة للمملكة.
وقال المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ: "نفخر بشراكة موسم الرياض مع فريق روما أحد أعرق الأندية الإيطالية والأوروبية، من خلال شعار الموسم بهويته الجديدة الذي سيزين قميص الفريق الأكثر شهرة والمتفرد بلونه الأصفر والأحمر".
وأضاف: "إن موسم الرياض، يهدف إلى جمع الناس معًا من كافة أنحاء العالم من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة والفريدة؛ وسيخلق هذا التعاون مع أحد أكبر أندية كرة القدم وأكثرها شهرة عالميًا فرصة لاستقطاب اهتمام أوسع خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه نادي روما مؤخرًا ً في أوروبا، ونتطلع بالفعل لتحقيق المزيد من النجاحات معًا".
من جانبها قالت لينا سولوكو، الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة لنادي روما: "يسعدنا الترحيب بموسم الرياض كشريك رئيسي جديد لنادي روما". وأضافت "موسم الرياض حدث ضخم يُعد من أكبر الفعاليات الترفيهية عالميًا، ويركز بشكل خاص على الفعاليات الرياضية.
وتعد هذه الشراكة بمثابة تقدير لنادي روما كعلامة تجارية عالمية ذات أهمية استراتيجية لمستقبل كرة القدم في المملكة العربية السعودية.
وأضافت "تزداد أهمية هذا السوق لعالم كرة القدم، ونعتقد أن تعاوننا سيولد العديد من الفرص المميزة والفريدة من نوعها، ونتطلع للمشاركة في هذا الشغف المتنامي برياضة كرة القدم في السعودية من خلال مبارياتنا الودية هناك".
وكان نادي روما قد تُوّج بالفوز بأول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في عام 2022، وهو يُعد أحد عمالقة كرة القدم الإيطالية، حيث فاز ثلاث مرات بلقب الدوري الإيطالي، آخرها في عام 2001، كما فاز 9 مرات ببطولة كأس إيطاليا. كما يتولى قيادة الفريق جوزيه مورينيو، الفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا، وأحد أبرز مدربي كرة القدم عالمياً. ويضم الفريق حاليًا أسماء لامعة مثل اللاعبين الأرجنتينيين الدوليين الفائزين بكأس العالم 2022 باولو ديبالا ولياندرو باريديس، واللاعبين الدوليين الإيطاليين لورينزو بيليجريني وبريان كريستانتي وجيانلوكا مانشيني، وليوناردو سبيناتسولا، إضافة إلى المهاجم روميلو لوكاكو، أفضل هدافي بلجيكا.
موسم الرياض سيحتفي بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، ويستعد لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم إلى عاصمة المملكة العربية السعودية للاستمتاع بالعديد من التجارب الترفيهية من حفلات موسيقية ومعارض ومسابقات وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.
وستشهد نسخة موسم الرياض لهذا العام العديد من الفعاليات البارزة والمفاجآت، حيث ستستهل فعاليتها بنزال تاريخي بين بطل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) للوزن الثقيل الحالي تايسون فيوري وبين فرانسيس نجانو الحائز على لقب بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل. كما سيتنافس فيوري مرة أخرى في وقت لاحق خلال موسم الرياض على لقب بطل العالم لملاكمة الوزن الثقيل بلا منازع ضد أولكسندر أوسيك. وسيحتضن المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات المميزة، أبرزها فعاليات كأس موسم الرياض بين بطلي الدوري السعودي لكرة القدم الهلال والنصر، إضافة إلى كأس آر إس للتنس للرجال والسيدات، وافتتاح قلعة ديزني، ونزال المصارعة العالمي "كراون جول" من WWE.

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