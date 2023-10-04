برونزية المبارزة الآسيوية للعمرو

(MENAFN
- Al Watan) حقق لاعب المنتخـب السعـودي للمبارزة، محمد العمرو، الميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيبر في البطـولـة الآسيـوية تحـت 23 عاما، المقامة حاليا في ألماتي الكازاخستانية.
وكان العمرو قد فاز على الكوري جيون كيم بنتيجة 14/15 في دور الـ 16، وتخطى الكازاخستاني قوانيش اريقاشبي بنتيجة 12/15 في دور الـ 8، قبل أن يخسر من الكوري هاينو هوانق في دور الأربعة.
وستخوض ربى المصري غدًا منافسات سلاح السيبر (فردي) فيما يلعب عمر العكاس وحسين الطويل وحسن عابد ونواف الخالدي منافسات سلاح الابيه (فردي)
ويمثل الأخضر السعودي في البطولة 12 لاعبًا ولاعبة وهم عبدالله المنسف وعلي البحراني وجاسر البكر ومحمد العمرو (سلاح السيبر) وعمر العكاس وحسين الطويل وحسن عابد ونواف الخالدي (سلاح الابيه) ومن السيدات ربى المصري (سلاح السيبر) وندى عابد وفوزية الخيبري ودانه القاسم (سلاح الابيه).
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