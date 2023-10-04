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فحص مبكر للسرطان بالذكاء الاصطناعي

10/4/2023 2:22:06 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المدير التنفيذي في الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض السرطان في الأحساء ((تفاؤل))، فؤاد الجغيمان، إبرام اتفاقية تعاون وشراكة مع مركز ((سعودي)) متخصص في الطب والفحص الجيني في المنطقة الشرقية، لإجراء الفحص الجيني لمستفيدي الجمعية وأقاربهم باستخدام تقنيتين حديثتين أخذ عينة من اللعاب، والذكاء الاصطناعي، حيث تسهم تلك الفحوص في معرفة احتمالية الإصابة بمرض وراثي، وكذلك الأقارب، وترشيح الفحص الأنسب، وتقديم نتائج الفحص، لتقديم الدعم والتوصيات اللازمة.
أبان ((الجغيمان)) أن الجمعية بصدد إطلاق خطة، للاستفادة من تلك التقنيتين في فحص الأسر الأكثر إصابة بالسرطان من المستفيدين من خدمات الجمعية، وإجراء الفحص ((الجيني)) لكل أفراد الأسرة، مبينا أنه في المرحلة الأولى سيتم استهداف فحص 30 فردا في الأسر التي تنتشر بينهم الإصابات السرطانية، ولافتا إلى هناك تنسيقًا مع كليات تقنية من أجل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمات الجمعية المختلفة.
وطبقًا لأطباء متخصصين، أكدوا أن تلك الفحوص تساعد على اكتشاف الجينات والتغيرات التي قد تحدث بها المسببة للأمراض الوراثية، وتقديم التوصيات اللازمة بالوقاية والعلاج، ومن مميزات الخدمة الفحص بعينة لعاب مرة واحدة بالحياة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، لضمان دقة النتائج، وتحديث نتائج بأحدث طرق الوقاية والعلاج. كما تضم فحوصا للبالغين لاكتشاف مسببات الأمراض الوراثية مبكرًا من أجل الوقاية والمساعدة في رحلة العلاج، وهناك فحص جيني شامل للبالغين والأطفال ((جينوم))، وفحص جيني للبالغين والأطفال ((الإكسوم))، وفحص جيني شامل للسرطان للبالغين والأطفال، والفحص الجيني قبل الزواج، والحمل للبالغين.

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