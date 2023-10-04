فحص مبكر للسرطان بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan) كشف المدير التنفيذي في الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض السرطان في الأحساء ((تفاؤل))، فؤاد الجغيمان، إبرام اتفاقية تعاون وشراكة مع مركز ((سعودي)) متخصص في الطب والفحص الجيني في المنطقة الشرقية، لإجراء الفحص الجيني لمستفيدي الجمعية وأقاربهم باستخدام تقنيتين حديثتين أخذ عينة من اللعاب، والذكاء الاصطناعي، حيث تسهم تلك الفحوص في معرفة احتمالية الإصابة بمرض وراثي، وكذلك الأقارب، وترشيح الفحص الأنسب، وتقديم نتائج الفحص، لتقديم الدعم والتوصيات اللازمة.
أبان ((الجغيمان)) أن الجمعية بصدد إطلاق خطة، للاستفادة من تلك التقنيتين في فحص الأسر الأكثر إصابة بالسرطان من المستفيدين من خدمات الجمعية، وإجراء الفحص ((الجيني)) لكل أفراد الأسرة، مبينا أنه في المرحلة الأولى سيتم استهداف فحص 30 فردا في الأسر التي تنتشر بينهم الإصابات السرطانية، ولافتا إلى هناك تنسيقًا مع كليات تقنية من أجل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمات الجمعية المختلفة.
وطبقًا لأطباء متخصصين، أكدوا أن تلك الفحوص تساعد على اكتشاف الجينات والتغيرات التي قد تحدث بها المسببة للأمراض الوراثية، وتقديم التوصيات اللازمة بالوقاية والعلاج، ومن مميزات الخدمة الفحص بعينة لعاب مرة واحدة بالحياة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، لضمان دقة النتائج، وتحديث نتائج بأحدث طرق الوقاية والعلاج. كما تضم فحوصا للبالغين لاكتشاف مسببات الأمراض الوراثية مبكرًا من أجل الوقاية والمساعدة في رحلة العلاج، وهناك فحص جيني شامل للبالغين والأطفال ((جينوم))، وفحص جيني للبالغين والأطفال ((الإكسوم))، وفحص جيني شامل للسرطان للبالغين والأطفال، والفحص الجيني قبل الزواج، والحمل للبالغين.
MENAFN04102023000089011017ID1107189628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.