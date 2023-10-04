Wednesday, 04 October 2023 10:38 GMT

ماذا بعد خروج مكارثي من منصبه

10/4/2023 2:22:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أُطيح برئيس مجلس النواب مكارثي في ​​تصويت تاريخي بمجلس النواب، بينما بدأ التدافع على زعيم جمهوري.
وهذه نظرة فاحصة على ما يمكن أن يحدث بعد ذلك:
من المسؤول ؟
تم تعيين ماكهنري، مباشرة بعد التصويت، وهو حليف مقرب من مكارثي، رئيسًا مؤقتًا، حيث تم اختيار الجمهوري من ولاية كارولينا الشمالية من القائمة التي يُطلب من المتحدث الاحتفاظ بها من الأعضاء الذين يمكنهم العمل في هذا المنصب في حالة إخلاء الكرسي.
وقام مكارثي بتسليم تلك القائمة الخاصة إلى كاتب مجلس النواب في يناير عندما تم انتخابه رئيسًا لأول مرة. وبينما يستطيع ماكهنري أن يشغل هذا المنصب المؤقت إلى أجل غير مسمى، فإنه لا يتمتع بالصلاحيات الكاملة لرئيس منتخب حسب الأصول، ولن يتمكن ماكهنري من طرح التشريع أو إلغائه. كما أنه لا يتمتع بسلطة إصدار مذكرات استدعاء أو التوقيع على أي عمل رسمي آخر في مجلس النواب يتطلب موافقة رئيس مجلس النواب.
ماذا سيحدث ؟
سيكون الأمر الأول بالنسبة لماكهنري هو انتخاب متحدث جديد.
وحتى الآن، ليس من الواضح من سيرشح الجمهوريين في مجلس النواب لرئاسة مجلس النواب. وغادر بعض الأعضاء الغرفة عازمين على إعادة ترشيح مكارثي والتصويت له لمنصب رئيس المجلس حتى يتم تمريره. ولكن الآن بعد أن خرج من السباق، أصبح الطريق واضحا أمام أي جمهوري.
وكان بعض الأعضاء، بما في ذلك غايتس، يطرحون مرشحين محتملين متفق عليهما مثل زعيم الأغلبية ستيف سكاليز أو ويب توم إيمير الذين يرون أنهم يجمعون المؤتمر معًا. وتشمل الأسماء الأخرى المطروحة للمناقشة النائب كيفن هيرن، رئيس لجنة الدراسة الجمهورية، والنائب جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب والمفضل لدى الجناح الأيمن للحزب.
بمجرد أن يقرر الجمهوريون من سيرشحوه لمنصب رئيس مجلس النواب، سيتعين على مجلس النواب التصويت عدة مرات بقدر ما يتطلبه الأمر حتى يحصل المرشح على أغلبية الحاضرين.

MENAFN04102023000089011017ID1107189627

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث