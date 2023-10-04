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4 دول غربية تطالب برصد انتهاكات السودان

10/4/2023 2:22:06 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب اقتراح من أربع دول غربية هيئة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، بتعيين فريق من الخبراء، لرصد انتهاكات الحقوق في السودان الذي مزقته الحرب، والإبلاغ عنها.
وتقود بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل بعثة لتقصي الحقائق من ثلاثة أشخاص، للنظر في الجرائم المحتملة ضد اللاجئين والنساء والأطفال، وغيرهم في السودان.
ومن المقرر أن يُطرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان، المؤلف من 47 عضوا، في جنيف نهاية الأسبوع المقبل، قبل انتهاء دورته الخريفية.
وستستهدف بعثة تقصي الحقائق جزئيا تحديد المسؤولين عن انتهاكات الحقوق والتجاوزات، على أمل محاسبة الجناة في يوم من الأيام.
صراع غير ضروري
قال سفير بريطانيا في جنيف، سايمون مانلي: ((تشير التقارير إلى الانتهاكات والتجاوزات الأكثر فظاعة من قِبل جميع أطراف هذا الصراع غير الضروري على الإطلاق. من المهم أن تكشف هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة الحقائق، حتى يمكن محاسبة المسؤولين عنها، وحتى تتوقف هذه الأعمال الشنيعة)).
وانزلق السودان إلى حالة من الفوضى عندما تصاعدت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين الجيش، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى حرب مفتوحة في أبريل.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 5000 شخص وإصابة أكثر من 12000 آخرين منذ بدء الصراع.
بينما تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 5.2 ملايين شخص فروا من منازلهم، بما في ذلك أكثر من مليون عبروا إلى البلدان المجاورة، ويحتاج نحو 25 مليون شخص - نصف سكان البلاد - إلى مساعدات إنسانية.

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