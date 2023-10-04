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%421 زيادة التشجير في 6 أعوام بالمنصورة

10/4/2023 2:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) المنصورة مدينة صغيرة تقع ضمن النطاق الزراعي الشرقي لواحة الأحساء، وتمتاز بتخطيطها الفريد، وعمرها لم يتجاوز الـ 66 عامًا، بيد ما يميزها بين أقرانها أنها صاحبة مبادرات متنوعة، ومنها حملة ((التشجير)) التي تتبناها جمعية المنصورة الخيرية، بمشاركة جمعية التنمية بالمنصورة، وترعاها أمانة الأحساء منذ انطلاقتها في 2017 م وإلى الآن، حيث تعد أول حملة تشجير أهلية في الأحساء، حين قرر عضو المجلس البلدي السابق علي السلطان أن يعمل على تشجير المنصورة، منطلقًا من ضرورة التشجير وأنسنة المدن، والإسهام في تحسين البيئة.
ودشن أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أمس، الحملة تحت شعارها الجديد ((المنصورة الخضراء))، ليكون متماهيا مع ((السعودية الخضراء)) ورؤية المملكة. وامتدح الملا الحملة، كونها انطلقت مبكرًا، حتى أصبحت رائدة في المجال، وهي اليوم محل اهتمام الأمانة ورعايتها، وتمنى أن يحتذي الآخرون حذوها.
بدوره، أبان السلطان لـ((الوطن)): انطلقت الحملة 2017م، بعد أن تم أولا حصر عدد أشجار شوارع المنصورة، التي بلغت 959 شجرة موزعة على 23 نوعًا. أما اليوم فقد تجاوز عدد أشجار حملة التشجير أكثر من 5 آلاف شجرة، حيث تستهدف الحملة غرس شجرة لكل مواطن ومقيم، بزيادة تجاوزت 421% في أعداد الأشجار خلال 6 أعوام بمدينة المنصورة.
وأوضح أن ما يميز الحملة هو إشراك المقيمين في رعاية وري الأشجار المغروسة أمام المحلات التجارية، وهو ما كان له الأثر الكبير في الحفاظ على الأشجار ورعايتها، وهي فكرة تعزز الانتماء للأرض، لافتا إلى أنه تم تكريم أحد المقيمين من الجنسية الهندية، لريه 6 من الأشجار أمام محله سنة كاملة. كما تم تكريم أحد كبار السن من الصم، لريه 11 شجرة في الشارع العام سنة كاملة كتطوع شخصي. كذلك تكريم 3 ممن لهم إسهامات في تشجير السنوات الماضية، وإدارة مدرسة المنصورة الثانوية للبنات، لجهودها في تشجير المدرسة من الداخل والخارج.

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