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المملكة تستهدف مونديال 2034

10/4/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المملكة نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كل الإمكانات والطاقات، لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.
نهضة شاملة
أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أن رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.
وأبان أن نية الاستضافة تأتي تأكيدًا للجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، التي تعد الرياضة إحدى أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.

رافد أساسي
تعد الرياضة رافدًا أساسيًا لنمو الاقتصاد وازدهاره، حيث تحرص المملكة على الاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي من خلال العمل المستمر على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما ينعكس على مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، وتوفير تجربة رائعة غير مسبوقة لعشّاق كرة القدم في العالم في 2034.
50 حدثا رياضيا
نجحت المملكة في استضافة أكثر من 50 حدثا رياضيا دوليا منذ 2018 في مختلف الرياضات مثل كرة القدم ورياضة المحركات والجولف والرياضات الإلكترونية والتنس والفروسية وغيرها، كرّست من خلالها مكانتها كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية.
ويأتي إعلان نية الترشح لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم بعد 6 مشاركات سابقة للمنتخب السعودي، كان آخرها في 2022.
نقلة نوعية
قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: ((جسدت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الماضية مكانتها العالمية من خلال ما نشهده من نهضة وتطور على الأصعدة كافة بدعم من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمام مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما انعكس على النقلة النوعية الكبيرة للقطاع الرياضي)).
وأضاف: ((يشكل الإعلان خطوة مهمة وطبيعية في رحلتنا كدولة شغوفة بكرة القدم، وتجسيدا حقيقيا لمسيرة النجاح التي تشهدها المملكة. كما يؤكد التزامها بتطوير مختلف الرياضات، ومنها لعبة كرة القدم، إذ تحرص المملكة من خلال نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 على توفير تجربة غير مسبوقة للجميع في أنحاء العالم. كما نؤكد أن النجاح في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية، وفوز المملكة باستضافة العديد من البطولات القارية والدولية خلال الأعوام القليلة المقبلة خير شاهد على المكانة المميزة التي وصلت إليها بلادنا، بما يجعلها موطنًا مثاليًا مميزًا لتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم)).

مستويات عالمية
قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: ((الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي عامة، والاتحاد السعودي لكرة القدم خاصة، من قِبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والمتابعة المستمرة التي يجدها الاتحاد من قِبل وزير الرياضة، وصلا بكرة القدم السعودية لمستويات عالمية)).
وتابع: ((إعلان نية الترشح يعد لحظة مهمة تواكب التطور الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسد شغف الشعب السعودي بكرة القدم، وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي)).

تطور كبير
شهدت رياضة كرة القدم في المملكة تطورًا كبيرًا، حيث زاد عدد اللاعبين 50%، واللاعبات 86% منذ 2021. كما ارتفع عدد المدربين والمدربات من 750 مدربًا في 2018 إلى أكثر من 5.500 مدرب ومدربة حتى هذا العام، إلى جانب افتتاح أكثر من 18 مركزًا تدريبيًا إقليميًا في مختلف مناطق المملكة للشباب والشابات.
أقوى الدوريات
يعد دوري روشن السعودي للمحترفين أحد أقوى الدوريات الآسيوية، والمُنافسة عالميًا بوجود كبار النجوم العالميين فيه من أكثر من 45 دولة، مما جعله محط أنظار العالم.
وستستضيف المملكة خلال الفترة المقبلة كأس العالم للأندية 2023 ونهائيات كأس آسيا 2027، بالإضافة لعدد من البطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب.
أهداف الترشح
- يسعى ملف السعودية 2034 لتنظيم بطولة استثنائية.
- توفير تجارب رائعة للاعبين والجمهور والعالم بأسره.
- يهدف إعلان نية الترشح إلى تسليط الضوء على شغف المملكة الكبير لتطوير كرة القدم.
نجاحات وإنجازات
- كرة القدم السعودية شهدت تطورًا كبيرًا
- نجحت المملكة في استضافة أكثر من 50 حدثا رياضيا دوليا
- ارتفع عدد لاعبي كرة القدم 50% منذ 2021
- ارتفع عدد لاعبات كرة القدم 86% منذ 2021
- 750 مدربا للعبة بالمملكة في 2018
- 5500 مدرب ومدربة في 2023
- نجوم عالميون في الدوري السعودي من 45 دولة

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