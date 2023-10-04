حقوقي دولي ينتقد تأخر زيارة مدعي عام الجنائية الدولية لفلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN/قال الرئيس السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إنه لم يتبق سوى ثلاثة أشهر حتى يتمكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من تحقيق هدفه المعلن المتمثل في القيام بزيارة إلى فلسطين في عام 2023.

وأضاف روث في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "هناك تحقيقا مفتوحا ولكن لا توجد علامة واضحة على أنه يمضي قدمًا. أين هو؟".

وأعاد روث نشر تقرير أعدته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية ، جاء فيه ذكر تصريحات سابقة لـ خان، أمام مؤتمر لجمعية الدول الأطراف في المحكمة، والتي تضمنت أن لديه "هدفا" يتمثل في "القيام بزيارة إلى فلسطين في عام 2023".

وجاء في تقرير الصحيفة، الذي يعود لكانون الأول/ ديسمبر 2022، أن هذا "البيان العلني، الذي صدر هو أول خطوة رئيسية لخان في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضافت: "ومع ذلك، ربما كإشارة عملية إلى حقيقة أن دولة الاحتلال تحتج على أي تدخل للمحكمة الجنائية الدولية في الصراع، فقد كانت صياغته هي أنه كان لديه هدف، وليس أنه متأكد من أنه سيحدث".

وقالت: "على سبيل المثال، لم يذكر أي فترة زمنية محددة وذكر فلسطين إلى جانب دول أخرى، مثل أفغانستان، التي يأمل في زيارتها - بدلا من تقديم التزام محدد".

وذكرت الصحيفة أنها تواصلت حينها مع المتحدثين باسم خان، وذلك من أجل توضيح نواياه بشكل أكبر، لكن دون رد.

يذكر أنه في عام 2016، سُمح لفريق المحكمة الجنائية الدولية الذي يقوم بتحليل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بزيارة الأراضي المحتلة، لكن ذلك كان قبل قرار عام 2021 الذي اعترف بفلسطين كدولة وفتْح تحقيق جنائي كامل ضد الاحتلال.

وكان تصريح خان قد جاء بعد يوم واحد من تقديم قناة الجزيرة شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد جنود من جيش الاحتلال بشأن استشهاد الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت برصاص الاحتلال خلال عملية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية في أيار/ مايو.