مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية على أراضي المواطنين جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي المواطنين جنوب الخليل، وأدوا طقوسا تلمودية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من أصحاب الأراضي، ومصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية مشهور الوحواح.
وأضافت أن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا أراضي المواطنين في منطقة "الدلبة" جنوب الخليل، تعود ملكيتها لعدد من العائلات، ورفعوا علم الاحتلال على أحد الكهوف، وأدوا طقوسا تلمودية فيه، بحماية قوات الاحتلال.
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