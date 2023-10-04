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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية على أراضي المواطنين جنوب الخليل

10/4/2023 2:19:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي المواطنين جنوب الخليل، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من أصحاب الأراضي، ومصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية مشهور الوحواح.

وأضافت أن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا أراضي المواطنين في منطقة "الدلبة" جنوب الخليل، تعود ملكيتها لعدد من العائلات، ورفعوا علم الاحتلال على أحد الكهوف، وأدوا طقوسا تلمودية فيه، بحماية قوات الاحتلال.

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