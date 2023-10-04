الاحتلال يعتقل مواطنا ويوقف العمل ببناء جدار استنادي جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/ اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا من السموع جنوب الخليل، وأوقفت العمل والبناء في جدار استنادي شرق يطا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف جمال الحوامدة على حاجز عسكري عند مدخل بلدة السموع، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة دورا ومنعت تنقل المواطنين واحتجزت شابا لم تعرف هويته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الديرات شرق يطا، وأوقفت العمل والبناء بجدار استنادي في أرض المواطن بدر مسعف، واستولت على جهاز التحكم الخاص بمضخة الاسمنت التي كانت تعمل بالجدار.







