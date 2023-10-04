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مرسوم رئاسي بتعيين مدير تنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات

10/4/2023 2:19:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN /
أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بتعيين المهندس ليث دراغمة مديراً تنفيذياً لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين.



وقدم د.م إسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وطاقم وزارة الاتصالات التهنئة للمهندس ليث دراغمة مدير عام الوزارة على الثقه العالية التي أولاها له فخامة السيد الرئيس محمود عباس، و دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية بتعيينه مديراً تنفيذياً لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين.



واشار وزير الاتصالات د. سدر الى أن هذا القرار جاء تحقيقاً لرؤية القيادة في منح الشباب دوراً أكبر، لا سيما الشباب الحريص الطموح منهم، مؤكداً كون م. دراغمة أهلاً لمثل هذه المهام، فقد أبدى جهوداً عظيمة في خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار سنوات عمله في الوزارة.




يذكر أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين قد نشأت بقرار قانون يهدف إلى تنظيم سوق الاتصالات لضمان تزويد خدمات اتصالات عالية الجودة للمستخدمين بشروط وأسعار تنافسية، وضمان التنظيم الفعال والرقابة على قطاع الاتصالات ضمن أقصى درجات الشفافية، وتشجيع المنافسة على تزويد خدمات الاتصالات، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتطويره إضافة الى تحقيق سياسة شمولية خدمة الاتصالات

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