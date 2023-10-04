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مستوطنون يجددون استهداف الحجاج المسيحيين في القدس المحتلة

10/4/2023 2:19:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN /
جدد مستوطنون متطرفون بعد ظهر اليوم الأربعاء، عمليات الاعتداء والبصق بحق المسيحيين والحجاج المسيحيين في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في منطقة كنيسة حبس المسيح.

وقال حارس كنيسة حبس المسيح ماجد الرشق إن ظاهرة استهداف المسيحيين تزايدت في الفترة الأخيرة بالبصق على الرهبان والسياح المؤمنين الذين يسيرون في درب الصليب.

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