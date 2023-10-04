إكرامٌ لحُبِّ مصر القديمة في كتاب شِعرٍ برازيلي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – من خلال عدسةٍ شعريةٍ معاصرة، يقدِّم لنا الشّاعر والمترجم والروائي غيليرمي جونتيجو فلوريس ( في الصورة أعلاه) أحدث إصداراته، و هو كتابٌ من القصائد الشعرية بعنوان:“Seu dedo é flor de lótus”. في كتاب الشعر هذا، ينطلق فلوريس من ترجمة الرموز الهيروغليفية من عصور الإمبراطورية الوسطى (2000 قبل الميلاد إلى 1580 قبل الميلاد) في مصر القديمة، إلى صياغة أشعار الحبّ الخاصة به“باللغة البرتغالية في القرن الواحد والعشرين”، كما يقول. الكتاب الذي استغرق إتمامه سنوات من البحث، موجودٌ اليوم بين أيدينا نتيجةً لاهتمام طويل الأمد من قبل فلوريس بشِعر مصر القديمة. و لكتابته، كان الشاعر قد اعتمد على ترجمات متعدّدة لهذه القصائد باللغات البرتغالية والإسبانية والألمانية والفرنسية والإيطالية، بالإضافة إلى دراسته للرموز الهيروغليفية، ثم قام بتأليف قصائده الخاصّة استنادًا إلى تأويله الشخصي للنصوص.

غيليرمي جونتيجو فلوريس هو مؤلف للمجموعة الشّعرية“Brasa enganosa” (إصدار باتوا، 2013)، بالإضافة إلى رواية“História de Joia” (إصدار تودافيا، 2019). كما قام بترجمة أعمال أخرى مثل“Elegias de Sexto Propércio” (إصدار أوتنتيكا، 2014)، و”Fragmentos Completos de Safo” (إصدار 34، 2017)، و”Pantagruel e Gargântua” (إصدار 34، 2021). و تتضمن مسيرته الأدبية أيضًا العديد من القصائد الأخرى وتنظيم مجموعات من الأعمال الأدبية، بالإضافة إلى كتاب للأطفال بعنوان“A mancha” (إصدارFTD، في عام 2022).

غلاف الكتاب: الهيروغليفيات المكتوبة باليد هي ترجمة لعبارة“Seu dedo é flor de lótus”

فيما يتعلق بكتاب“Seu dedo é flor de lótus”، قال فلوريس لوكالة الأنباء العربية البرازيلية، مُصرَّحاً:“ما دفعني إلى كتابة هذه القصائد هو عاطفتي المباشرة لها. و كما قلت في مقدّمة الكتاب، لقد أسَرَتني القراءة الأولى لقصائد الحب هذه منذ فترة طويلة؛ من حوالي 20 عامًا مضت، وبدأتُ في العودة إليها مرارًا وتكرارًا، وبرغبة متزايدة في جعلها جزءًا مني، بمعنى أن أمنحهم حيوية عاطفية كما أفعل عندما أكتب شعري الخاص”. وأشار أيضًا إلى أن هذه القصائد مُهداة لزوجته، التي كانت لا تزال حبيبته عندما اطّلع على هذه القصائد لأوّل مرة.

خلال سير الكتاب، يمُرّ القارئ بقصائد تشير إلى مفاهيم الحب والإريتوكية والزواج استنادًا إلى المعتقدات الدينية في مصر القديمة بالمعنى الحرفي، وأيضًا بالمعنى المجازي و ذلك باستخدام الكاتب لعناصر كانت شائعة في المجتمع آنذاك، مثل البهارات والمقابر والحيوانات والأقمشة، و موضوعات مثل الشقاء و الألم والعبيد. جميعها عناصر تم توظيفُها لتشكيل الأبيات و تصويرها بشكل مميز.

إنّ تكريم الأنماط الفنية والشعرية لمصر القديمة، و إعادة تأويلها و ابتكارها من قبل الكاتب لم يكن خالياً من التحدّيات لتصلنا نهايةً بهذا الشكل الفريد، إذ قال فلوريس:“بالنسبة لي، كان هناك تحدٍّ في فهم الثقافة واللغة، ومحاولة إعادة إنشاء نموذج للشعر ذو توتر مختلف عن الشعر اليوناني والروماني، وأن أكون في صياغتها أكثر قربًا من الأنماط الشعرية العربية والسامية عمومًا، و لذا، فإنّ العديد من هذه القصائد تُذكّر بتلك الموجودة في“سفر نشيد الأنشاد”. بهذا، فقد بحثتُ عن وسيلةٍ لإبتكار نمطٍ متفرّدٍ لقصائد الحبّ هذه، مع مراعاة أنني كنت أكتبُها للوقت الحاضر. و بناءً على ذلك، فإنّها قصائدٌ من تأليفي صُمِّمَت لتُقرّأ في عام 2023′′.

كتاب“Seu dedo é flor de lótus” لغيليرمي جونتيجو فلوريس و الذي يمكننا ترجمة عنوانه إلى العربية لـ” إصبَعُك زهرةُ لوتس” يحتوي على 176 صفحة، وتم نشره بواسطة“دار 34 للنشر” بسعر 62 ريالًا برازيليًا.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان

Divulgação/Dirk Sliba للنّشر/ ديرك سليبا للنّشر