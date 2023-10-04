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وزير الخارجية البرازيلي يبحث سبل التعاون مع نظيره الإماراتي

10/4/2023 2:14:47 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação

ساو باولو – عُقد اجتماع بين وزير الشؤون الخارجية البرازيلي ماورو فييرا ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان يوم الثلاثاء (03) تناولا في خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والزخم الذي تشهده هذه العلاقة، وكان فييرا قد استقبل آل نهيان رفقة وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون العلاقات الدولية ريم الهاشمي في العاصمة الاتحادية برازيليا. في الصورة أعلاه آل نهيان (إلى اليسار) رفقة فييرا (إلى اليمين).

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية البرازيلية استعرض الوزيران جدول الأعمال الثنائية القائمة بين البرازيل والإمارات العربية المتحدة وأعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعات مثل التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والأمن الغذائي والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة والثقافة بالإضافة إلى التعاون في المجال الفضائي.



الوزيران رفقة الموفدين والموظفين في قصر إيتاماراتي

كما سلط الوزيران الضوء في حديثهما على الخطوة الإيجابية في تعزيز العلاقات الثنائية التي تبلورت في زيارة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الإمارات العربية المتحدة في نيسان/ أبريل والدعوة التي وجهها لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة البرازيل في عام 2024 للاحتفال بمرور 50 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كذلك تطرق الوزيران في لقائهما إلى الاستثمارات الإماراتية في البرازيل، خاصة في مجال البنى التحتية، وتناولا مسألة التعاون في قطاع الدفاع فضلًا عن الشراكات القائمة بين البلدين لتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي. ومن الجدير بالذكر أن إمارة دبي العربية تستضيف هذا العام النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، في حين تستضيف مدينة بيلين البرازيلية الواقعة في ولاية بارا النسخة الثلاثين منه (COP28) في عام 2025.

وبالإضافة إلى الإجراءات والفعاليات الآنف ذكرها الرامية إلى التقريب بين البلدين تلقت الإمارات دعوة للانضمام إلى البريكس، وهو تكتل اقتصادي شكلته كل من البرازيل والصين وجنوب إفريقيا وروسيا والهند، وفي اللقاء جدد الوزيران التأكيد على التزام التكتل بإنشاء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وبإجراء إصلاحات على الحوكمة العالمية.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى

غوستافو ماغاليايز/ وزارة الخارجية البرازيلية غوستافو ماغاليايز/ وزارة الخارجية البرازيلية

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