البرازيل والسعودية توقعان شراكة في مجال الطيران

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – وقعت كل من الوكالة الوطنية البرازيلية للطيران المدني (Anac) و الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية (GACA) يوم الاثنين 2 تشرين الأول/أكتوبر اتفاقية تعاون في مجال الطيران المدني من أجل التوسع في تبادل الخبرات وتحسين تجربة المسافرين في مجال النقل الجوي. لا يوجد حالياً رحلة طيران مباشرة بين مدن سعودية وبرازيلية. وكان قد أُسدِلَ الستار عن المؤتمر يوم الثلاثاء 3 تشرين الأول/أكتوبر في مطار ريو دي جانيرو الدولي (Rio Galeão).
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الوكالة الوطنية البرازيلية للطيران المدني (Anac), فإن هذا اللقاء كان عبارة عن فرصة لإدخال السوق البرازيلية في استراتيجيات الاستثمارات السعودية في مجال البنية التحتية للمطارات وجذب رؤوس الاموال إلى البرازيل وخلق تكامل واندماج أكبر بين أنظمة الطيران وبحث الحلول المشتركة لتنظيم التحديات المشتركة، مثل الطائرات بدون طيار وEVTOLs (الاقلاع والهبوط العمودي الكهربائي) ، و”السيارات الطائرة المستقبلية”.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (SPA) ، فإن المملكة العربية السعودية ومن خلال مشاركتها في هذا اللقاء تسعى لاثبات ريادتها العالمية في قطاع الطيران والتزامها في توسيع وتعزيز تعاونها مع البرازيل. وأكد رئيس الهيئة السعودية للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج خلال اللقاء قائلاً أنه على الرغم من بعد المسافة بين البرازيل والسعودية فلدى البلدين“تاريخ عريق من الشراكة والتعاون” في العديد من المجالات.
وقد شارك في المؤتمر شخصيات رسمية برازيلية مثل وزيرالدولة – رئيس ديوان الرئاسة روي كوستا ووزير التكامل والتنمية الاقليمية فالديس غويس ووزير الموانىء والمطارات سيلفيو كوستا فيليو ومدير الوكالة البرازيلية للطيران المدني تشياغو بيريرا (في الصورة أعلاه مع الدعيلج) والسفير السعودي لدى البرازيل فيصل غلام.
كما شارك إلى جانب الشخصيات الحكومية ممثلون عن القطاع الخاص كشركة الطيران LATAM و Gol و Azul ومصنعي الطائرات ومعداتها Helibras و Embraer, وممثلون عن الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil) بالاضافة لشركة الخدمات اللوجيستية السعودية وشركة الصناعات السعودية للهندسة الفضائية.
تستثمر المملكة العربية السعودية في قطاع الطيران كجزء من خطتها لزيادة عدد السياح في العام 2030. والتقديرات الرسمية هي الوصول إلى حركة مسافرين تبلغ 330 مليون مسافر حتى نهاية هذا العِقد. علماً بأن أكبر شركات الطيران في السعودية هي شركة الطيران السعودية. وقد تم مؤخراً إطلاق شركة جديدة وهي طيران الرياض Riyadh Air.
MENAFN04102023000213011057ID1107189554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.