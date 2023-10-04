البرازيل والسعودية توقعان شراكة في مجال الطيران

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – وقعت كل من الوكالة الوطنية البرازيلية للطيران المدني (Anac) و الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية (GACA) يوم الاثنين 2 تشرين الأول/أكتوبر اتفاقية تعاون في مجال الطيران المدني من أجل التوسع في تبادل الخبرات وتحسين تجربة المسافرين في مجال النقل الجوي. لا يوجد حالياً رحلة طيران مباشرة بين مدن سعودية وبرازيلية. وكان قد أُسدِلَ الستار عن المؤتمر يوم الثلاثاء 3 تشرين الأول/أكتوبر في مطار ريو دي جانيرو الدولي (Rio Galeão).

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الوكالة الوطنية البرازيلية للطيران المدني (Anac), فإن هذا اللقاء كان عبارة عن فرصة لإدخال السوق البرازيلية في استراتيجيات الاستثمارات السعودية في مجال البنية التحتية للمطارات وجذب رؤوس الاموال إلى البرازيل وخلق تكامل واندماج أكبر بين أنظمة الطيران وبحث الحلول المشتركة لتنظيم التحديات المشتركة، مثل الطائرات بدون طيار وEVTOLs (الاقلاع والهبوط العمودي الكهربائي) ، و”السيارات الطائرة المستقبلية”.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (SPA) ، فإن المملكة العربية السعودية ومن خلال مشاركتها في هذا اللقاء تسعى لاثبات ريادتها العالمية في قطاع الطيران والتزامها في توسيع وتعزيز تعاونها مع البرازيل. وأكد رئيس الهيئة السعودية للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج خلال اللقاء قائلاً أنه على الرغم من بعد المسافة بين البرازيل والسعودية فلدى البلدين“تاريخ عريق من الشراكة والتعاون” في العديد من المجالات.

وقد شارك في المؤتمر شخصيات رسمية برازيلية مثل وزيرالدولة – رئيس ديوان الرئاسة روي كوستا ووزير التكامل والتنمية الاقليمية فالديس غويس ووزير الموانىء والمطارات سيلفيو كوستا فيليو ومدير الوكالة البرازيلية للطيران المدني تشياغو بيريرا (في الصورة أعلاه مع الدعيلج) والسفير السعودي لدى البرازيل فيصل غلام.

كما شارك إلى جانب الشخصيات الحكومية ممثلون عن القطاع الخاص كشركة الطيران LATAM و Gol و Azul ومصنعي الطائرات ومعداتها Helibras و Embraer, وممثلون عن الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil) بالاضافة لشركة الخدمات اللوجيستية السعودية وشركة الصناعات السعودية للهندسة الفضائية.

تستثمر المملكة العربية السعودية في قطاع الطيران كجزء من خطتها لزيادة عدد السياح في العام 2030. والتقديرات الرسمية هي الوصول إلى حركة مسافرين تبلغ 330 مليون مسافر حتى نهاية هذا العِقد. علماً بأن أكبر شركات الطيران في السعودية هي شركة الطيران السعودية. وقد تم مؤخراً إطلاق شركة جديدة وهي طيران الرياض Riyadh Air.