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- EIN Presswire) شراكة بين جمعية المصدرين المصريين - اكسبو لينك وشركة Strategic
CAIRO, EGYPT, October 4, 2023 /EINPresswire / -- شراكة بين جمعية المصدرين المصريين - اكسبو لينك وشركة Strategic
وقعت جمعية المصدرين المصريين - اكسبو لينك مذكرة تفاهم مع شركة Strategic لتنظيم المعارض الدولية. وتهدف المذكرة إلي تفعيل التعاون بين الطرفين لدعم صادرات الشركات المصرية المشاركة بمعرض Cairo Wood Show للمكائن وصناعات الأخشاب ومعرض International Glass Show لتكنولوجيا وصناعات الزجاج واللذين سيقاما بمشاركة دولية كبرى بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من ٧-١٠ ديسمبر ٢٠٢٣.
وتأتي أهمية هذا التعاون بعد أن إكتسبت المعارض الدولية المتخصصة في السنوات الأخيرة أهمية كبرى باعتبارها الوسيلة التسويقية الأكثر فعالية والأقل كلفة التي تحقق للشركات العالمية القدرة على التحول من تسويق المنتجات بالأسواق المحلية إلى التسويق بالأسواق الخارجية وإكتشاف أسواق جديدة واعدة حول العالم.
ومن الجدير بالذكر أن قطاعي الاخشاب والزجاج يغذيان صناعات متعدده في مصر باحتياجاتها من المواد الأولية وتامة الصنع، ومن المتوقع ان يشهد القطاعان نمواً كبيراً خلال السنوات القادمة بفضل النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها البلاد اضافة الي تنوع الانشطة الصناعية التي هي بحاجة إلى الإمداد المستمر بالمواد الأولية وتامة الصنع لتحسين كفاءة الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة الفعلية التي تتيح للمنتجات الصناعية فرصاً تنافسية لدى تسويقها خارجياُ.
يتميز معرض Cairo Wood Show بمفهوم ابداعي ورؤية شاملة تتيح للشركات العارضة فرصاُ غير مسبوقة لتنمية حجم الأعمال وعقد الصفقات التجارية مع كافة الأطراف المعنية بصناعة الأخشاب على المستوى المحلي والأقليمي والدولي حيث يكشف المعرض عن أبعاد صناعية وتكنولوجية تقدم حلولاً جذرية لكافة التحديات التي يشهدها قطاع صناعة الأخشاب.
بينما يمثل معرض The International Glass Show منصة تجارية كبرى لعرض المنتجات الأكثر حداثة في مجال صناعة الزجاج التي تقدمها الشركات المصرية والعالمية الكبرى المشاركة بالمعرض ؛ ويعمل المعرض على اتخاذ اتجاهات تصاعدية ايجابية باعتباره الحدث التجاري الأكثر تميزا لخدمة أسواق الصناعات الزجاجية بمصر والشرق الأوسط وافريقيا والتي تشهد نمواً كبيراً في حجم الطلب على منتجات الزجاج.
وسوف يشهد المعرضان توجيه الدعوة إلي عدد من المشترين التجاريين المعتمدين من دول الشرق الأوسط وافريقيا وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين المشترين التجاريين وممثلي الشركات العارضة بالمعرضين للتفاوض حول الصفقات التصديرية المتاحة وفرص التبادل التجاري المشترك.
Shereen Al Musallami
Strategic Exhibitions & Conference
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