MENAFN - EIN Presswire) شراكة بين جمعية المصدرين المصريين - اكسبو لينك وشركة Strategic

CAIRO, EGYPT, October 4, 2023 /EINPresswire / -- شراكة بين جمعية المصدرين المصريين - اكسبو لينك وشركة Strategicوقعت جمعية المصدرين المصريين - اكسبو لينك مذكرة تفاهم مع شركة Strategic لتنظيم المعارض الدولية. وتهدف المذكرة إلي تفعيل التعاون بين الطرفين لدعم صادرات الشركات المصرية المشاركة بمعرض Cairo Wood Show للمكائن وصناعات الأخشاب ومعرض International Glass Show لتكنولوجيا وصناعات الزجاج واللذين سيقاما بمشاركة دولية كبرى بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من ٧-١٠ ديسمبر ٢٠٢٣.وتأتي أهمية هذا التعاون بعد أن إكتسبت المعارض الدولية المتخصصة في السنوات الأخيرة أهمية كبرى باعتبارها الوسيلة التسويقية الأكثر فعالية والأقل كلفة التي تحقق للشركات العالمية القدرة على التحول من تسويق المنتجات بالأسواق المحلية إلى التسويق بالأسواق الخارجية وإكتشاف أسواق جديدة واعدة حول العالم.ومن الجدير بالذكر أن قطاعي الاخشاب والزجاج يغذيان صناعات متعدده في مصر باحتياجاتها من المواد الأولية وتامة الصنع، ومن المتوقع ان يشهد القطاعان نمواً كبيراً خلال السنوات القادمة بفضل النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها البلاد اضافة الي تنوع الانشطة الصناعية التي هي بحاجة إلى الإمداد المستمر بالمواد الأولية وتامة الصنع لتحسين كفاءة الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة الفعلية التي تتيح للمنتجات الصناعية فرصاً تنافسية لدى تسويقها خارجياُ.يتميز معرض Cairo Wood Show بمفهوم ابداعي ورؤية شاملة تتيح للشركات العارضة فرصاُ غير مسبوقة لتنمية حجم الأعمال وعقد الصفقات التجارية مع كافة الأطراف المعنية بصناعة الأخشاب على المستوى المحلي والأقليمي والدولي حيث يكشف المعرض عن أبعاد صناعية وتكنولوجية تقدم حلولاً جذرية لكافة التحديات التي يشهدها قطاع صناعة الأخشاب.بينما يمثل معرض The International Glass Show منصة تجارية كبرى لعرض المنتجات الأكثر حداثة في مجال صناعة الزجاج التي تقدمها الشركات المصرية والعالمية الكبرى المشاركة بالمعرض ؛ ويعمل المعرض على اتخاذ اتجاهات تصاعدية ايجابية باعتباره الحدث التجاري الأكثر تميزا لخدمة أسواق الصناعات الزجاجية بمصر والشرق الأوسط وافريقيا والتي تشهد نمواً كبيراً في حجم الطلب على منتجات الزجاج.وسوف يشهد المعرضان توجيه الدعوة إلي عدد من المشترين التجاريين المعتمدين من دول الشرق الأوسط وافريقيا وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين المشترين التجاريين وممثلي الشركات العارضة بالمعرضين للتفاوض حول الصفقات التصديرية المتاحة وفرص التبادل التجاري المشترك.

Shereen Al Musallami

Strategic Exhibitions & Conference

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