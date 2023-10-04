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ريال سوسييداد يهزم سالزبورغ بثنائية نظيفة

10/4/2023 10:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد ريال سوسييداد الإسباني بثلاث نقاط ثمينة من عقر دار ريد بول سالزبورغ النمساوي، بفوزه 2-0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب ريد بول أرينا، في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، ليرتقي مؤقتاً لصدارة المجموعة الرابعة.
كان الفريق الباسكي الطرف الأفضل على مدار اللقاء، وأحكم سيطرته على الأمور منذ البداية وحتى صافرة الحكم.
وتقمص دور البطولة في انتصار الباسكيين، الجناح الشاب برايس مينديز الذي أهدى الهدف الأول للقائد ميكيل أويارزابال في الدقيقة السابعة، ثم تكفل اللاعب نفسه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27 من هجمة مرتدة مثالية أنهاها بنفسه بتسديدة يسارية داخل الشباك.


وبعد أن استهل مسيرته في البطولة بتعادل في عقر داره بهدف أمام إنتر ميلان، يضيف سوسييداد نقطته الرابعة بينما تكبد الفريق النمساوي خسارته الأولى بعد أن باغت بنفيكا البرتغالي وسط أنصاره في الجولة الافتتاحية، ليظل رصيده عند 3 نقاط.

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