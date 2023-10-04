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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

10/4/2023 10:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 4-10-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ومباراة برشلونة وبورتو البرتغالي.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد X فينورد الهولندي – 7.45 مساءًا - beIN Sports HD 2
رويال أنتويرب البلجيكي X شاختار – 7.45 مساءًا - beIN Sports HD 8
سيلتك X لاتسيو – 10 مساءً - beIN Sports HD 5
سرفينا زفيزدا الصربي X يونج بويز – 10 مساءًا
لايبزيج X مانشستر سيتي – 10 مساءً - beIN Sports HD 4
بورتو X برشلونة – 10 مساءً - beIN Sports HD 2
بوروسيا دورتموند X ميلان – 10 مساءً - beIN Sports HD 3
نيوكاسل يونايتد X باريس سان جيرمان – 10 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

الأهلي X إنبي - 7 مساء - OnTime Sports

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