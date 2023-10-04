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سان جيرمان يخشى مفاجآت نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

10/4/2023 10:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يزور فريق باريس سان جيرمان ملعب "سانت جيمس بارك"، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، لمواجهة مضيفه نيوكاسل الإنجليزي ضمن المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.


وتنتظر باريس سان جيرمان رحلة محفوفة بالمخاطر إلى نيوكاسل المتألق في الآونة الأخيرة بـ4 انتصارات في 5 مواجهات في مختلف المسابقات دون خسارة.
ويدخل الفريق الفرنسي الذي يحلم بالظفر بلقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، المباراة على وقع تعادل سلبي مخيب أمام مضيفه كليرمون فيران، وبالتالي ستكون مواجهة اليوم فرصة لمصالحة جماهيره بعد عرضه الرائع الأسبوع الماضي أمام مارسيليا (4-0).
وفي المجموعة السادسة، يسعى بوروسيا دورتموند إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته أمام سان جيرمان 0-2 في الجولة الأولى، وذلك عند استضافة ميلان العريق.

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