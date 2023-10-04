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الركراكي يعلن قائمة المغرب لمباراتي كوت ديفوار وليبيريا

10/4/2023 10:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي يوم الأربعاء قائمة "أسود الأطلس" لمباراتي كوت ديفوار وليبيريا.


ويلاقي المنتخب المغربي نظيره كوت ديفوار وديا في 14 من أكتوبر الجاري، على أن يواجه ليبيريا في لقاء مؤجل من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024، في 17 من الشهر ذاته.
وضمت قائمة المنتخب المغربي للمباراتين، 26 لاعبا، وشهدت عودة صانع ألعاب غلطة سراي التركي حكيم زياش الذي غاب عن آخر معسكر لـ"أسود الأطلس"، وغياب هداف نادي اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله.
وجاءت قائمة المنتخب المغربي كتالي:
حراسة المرمى: منير المحمدي – ياسين بونو – مهدي بنعبيد.
خط الدفاع: أشرف حكيمي – أيوب العملود – عبد الكبير عبقار – نايف أكرد – رومان سايس – يونس عبد الحميد – نصير مزراوي – يحيى عطية الله.
خط الوسط: سليم أملاح – إسماعيل الصيباري – أمير ريشاردسون – أسامة العزوزي – سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – بلال الخنوس – أمين حارث.
خط الهجوم: حكيم زياش – أمين عدلي – أيوب الكعبي – يوسف النصيري – طارق تيسودالي – إبراهيم صلاح – عبد الصمد الزلزولي.

ملاعب

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