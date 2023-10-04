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التنمية: توجيه لإنشاء حضانات في المدارس والمراكز الصحية

10/4/2023 10:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مديرة الأسرة والطفل في وزارة التنمية الاجتماعية أمل ريحاني، الأربعاء، إن الوزارة تشجع كل المؤسسات العامة ووزارتي التربية والتعليم والصحة خاصة لضمهما أكبر عدد من العاملين لإنشاء حضانات في كل المراكز الصحية والمدارس والمستشفيات.
وتحدثت الريحاني في تصريح عن توجيه كتب عدة آخره كتاب وزع للتشجيع على إنشاء حضانات في المدارس والمراكز الصحية.
وقالت إنّ انشاء الحضانات يخدم شريحة كبيرة من الموظفات من وزارتي الصحة والتربية.
وفي حديثها عن مشروع نظام دور الحضانة لسنة 2023م؛ قال الريحاني إنه في المرحلة النهائية الآن وبديوان التشريع والرأي وهو بصدد التجويد القانوني والتوقيع.

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