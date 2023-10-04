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شاهد مقطع متداول لـ أغلى وجبة دجاج في العالم

10/4/2023 10:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لطهي أغلى وجبة دجاج في العالم.
وأظهر الفيديو الشيف وهو يضع أمامه شيء منفوخ أشبه ببلونة وبعد فتحه بسكين أخرج منها دجاجة مسلوقة.


ولم يظهر الفيديو باقي المراحل التي مرت بها هذه الدجاجة ولا السبب وراء أنها أغلى دجاجة في العالم.

مزمز

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