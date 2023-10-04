شاهد مقطع متداول لـ أغلى وجبة دجاج في العالم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لطهي أغلى وجبة دجاج في العالم.
وأظهر الفيديو الشيف وهو يضع أمامه شيء منفوخ أشبه ببلونة وبعد فتحه بسكين أخرج منها دجاجة مسلوقة.
ولم يظهر الفيديو باقي المراحل التي مرت بها هذه الدجاجة ولا السبب وراء أنها أغلى دجاجة في العالم.
مزمز
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