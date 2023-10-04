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المعايعة يترشح لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب

10/4/2023 10:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن النائب الدكتور عبد الرحيم المعايعة نيته الترشح لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ضمن انتخابات المكتب الدائم للدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب التاسع عشر.
والمعايعة عضو في كتلة المستقبل النيابية، ولجنة التعليم والشباب النيابية في الدورة العادية الثانية، إضافة إلى عضويته في لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن.




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