المعايعة يترشح لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن النائب الدكتور عبد الرحيم المعايعة نيته الترشح لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ضمن انتخابات المكتب الدائم للدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب التاسع عشر.
والمعايعة عضو في كتلة المستقبل النيابية، ولجنة التعليم والشباب النيابية في الدورة العادية الثانية، إضافة إلى عضويته في لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن.
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