القيسي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن النائب الدكتور نصار القيسي نيته الترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب التاسع عشر في دورته العادية المقبلة.
وبحسب بيان له اليوم الأربعاء، فإن القرار جاء بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات مع النواب.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
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