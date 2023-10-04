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القيسي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

10/4/2023 10:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن النائب الدكتور نصار القيسي نيته الترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب التاسع عشر في دورته العادية المقبلة.
وبحسب بيان له اليوم الأربعاء، فإن القرار جاء بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات مع النواب.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.




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