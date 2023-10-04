ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري في أيلول الماضي، مواصلا زياداته المحدودة المستمرة في ظل أزمة شح العملات الأجنبية التي تعاني منها مصر.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء، إن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 34.970 مليار دولار في أيلول الماضي، مقابل 34.928 مليار دولار في آب الذي سبقه، بزيادة حوالي 42 مليون دولار.
وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية لضغوط كبيرة، في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية، مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.
MENAFN04102023000208011052ID1107188524
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.