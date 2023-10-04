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ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر

10/4/2023 10:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري في أيلول الماضي، مواصلا زياداته المحدودة المستمرة في ظل أزمة شح العملات الأجنبية التي تعاني منها مصر.


وقال البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء، إن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 34.970 مليار دولار في أيلول الماضي، مقابل 34.928 مليار دولار في آب الذي سبقه، بزيادة حوالي 42 مليون دولار.


وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية لضغوط كبيرة، في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية، مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.


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