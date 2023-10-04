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أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

10/4/2023 10:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لـ "أوبك+" التي اجتمعت اليوم الأربعاء، على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة دون تغيير، بعد أن قالت السعودية وروسيا إنهما ستواصلان الخفض الطوعي للإمدادات لدعم السوق.


واجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف (بأوبك+) عبر الإنترنت.


وقفز خام برنت إلى 100 دولار للبرميل ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022، رغم أن الأسعار تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية، بسبب المخاوف من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ومن ضعف النمو الاقتصادي.


وجاء في بيان أصدرته "أوبك" بعد الاجتماع أن اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب، وأنها تعترف بالتخفيضات السعودية والروسية للإنتاج. روسيا اليوم

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